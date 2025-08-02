Такие слова прозвучали на фоне угроз со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что заявил Трамп о возможном конфликте с Россией?

Президент США во время общения с журналистами заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне. По его словам, он должен был быть осторожным и отправить две атомные субмарины в определенные районы.

Это решение он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной. Речь идет об угрозах заместителя председателя Совета безопасности России Медведева относительно возможного конфликта.

Бывший президент России Медведев угрожает нам, и мы будем защищать наш народ. Он говорил о ядерном оружии - когда речь идет о ядерном, мы должны быть готовы и мы полностью готовы,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, Дмитрий Медведев на днях резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной России с Соединенными Штатами после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире в Украине.