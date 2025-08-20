Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу висловив думку, які гарантії безпеки варто реалізовувати, аби вони заслуговували на довіру з боку українського суспільства.
Дивіться також США та Європа негайно розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України, – Bloomberg
Що треба Україні, аби захиститися в майбутньому?
Гарантії безпеки, зі слів Мусієнка, мають передбачати декілька складників, які торкнуться посилення протиповітряної оборони й військово-промислового комплексу України.
Їх три. Перший – можливість розміщувати військову техніку, сили й засоби країн-партнерів на території України,
– озвучив військовослужбовець ТрО ЗСУ.
Мовиться про те, що наша держава має дозволити американським бомбардувальникам, зокрема тим, які можуть бути носіями ядерної зброї, базуватись на території України, прилітати й виконувати завдання спільно з ЗСУ.
Другий складник – можливість розміщення, окрім військових американських та європейських, систем озброєння, які гарантували б Україні стратегічне стримування,
– зазначив Мусієнко.
Тобто передбачається щит ППО і ПРО, який, наприклад, є зараз у Польщі, де розміщена система Aegis, яка здатна перехоплювати ракети середньої дальності.
Третій складник – військово-промисловий комплекс, реалізація спільних проєктів з партнерами з виробництва озброєння,
– озвучив Мусієнко.
Це потрібно, щоб Україна стала "дикобразом", як днями сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, якого ніхто не зможе проковтнути через наявні голки й силу спротиву.
Військовослужбовець ТрО ЗСУ наголосив, що варіант визначити лише на папері певні формулювання одразу викликатиме аналогії з Будапештським меморандумом – концептом, який не працює. Окрім озвучених трьох складників гарантій безпеки, за його переконанням, в ідеалі Україні необхідна присутність американських та європейських військ на її території на постійній основі.
Гарантії безпеки для України: які заяви прозвучали?
Трамп озвучив, що обговорював з Путіним питання гарантій безпеки. Американський лідер заявив, що думає, що російський диктатор погодиться з тим, що наша держава повинна їх мати. Він запевнив, що США долучаться до захисту України після війни.
Зеленський анонсував, що гарантії безпеки будуть викладені на папері впродовж найближчих 7 – 10 днів. Президент України перелічив декілька пунктів, які передбачатиме цей документ.
Держсекретар США Марко Рубіо (буде очільником групи, яка працюватиме над документом щодо гарантій безпеки) заявив, що наша держава матиме право підписувати власні угоди про свою безпеку з іншими країнами, не обов'язково членами НАТО.