Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу висловив думку, які гарантії безпеки варто реалізовувати, аби вони заслуговували на довіру з боку українського суспільства.

Дивіться також США та Європа негайно розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України, – Bloomberg

Що треба Україні, аби захиститися в майбутньому?

Гарантії безпеки, зі слів Мусієнка, мають передбачати декілька складників, які торкнуться посилення протиповітряної оборони й військово-промислового комплексу України.

Їх три. Перший – можливість розміщувати військову техніку, сили й засоби країн-партнерів на території України,

– озвучив військовослужбовець ТрО ЗСУ.

Мовиться про те, що наша держава має дозволити американським бомбардувальникам, зокрема тим, які можуть бути носіями ядерної зброї, базуватись на території України, прилітати й виконувати завдання спільно з ЗСУ.

Другий складник – можливість розміщення, окрім військових американських та європейських, систем озброєння, які гарантували б Україні стратегічне стримування,

– зазначив Мусієнко.

Тобто передбачається щит ППО і ПРО, який, наприклад, є зараз у Польщі, де розміщена система Aegis, яка здатна перехоплювати ракети середньої дальності.

Третій складник – військово-промисловий комплекс, реалізація спільних проєктів з партнерами з виробництва озброєння,

– озвучив Мусієнко.

Це потрібно, щоб Україна стала "дикобразом", як днями сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, якого ніхто не зможе проковтнути через наявні голки й силу спротиву.

Військовослужбовець ТрО ЗСУ наголосив, що варіант визначити лише на папері певні формулювання одразу викликатиме аналогії з Будапештським меморандумом – концептом, який не працює. Окрім озвучених трьох складників гарантій безпеки, за його переконанням, в ідеалі Україні необхідна присутність американських та європейських військ на її території на постійній основі.

Гарантії безпеки для України: які заяви прозвучали?