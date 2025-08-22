Про це пише 24 Канал з посиланням на Agerpres.

Що відомо про готовність Румунії надавати НАТО військові бази?

Румунського прем'єр-міністра попросили озвучити позицію уряду щодо того, що лідери Європи просять Сполучені Штати надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.

Боложан зазначив, що впродовж усіх місяців з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, Румунія була непохитною "принаймні у двох моментах".

За його словами, перше з них – це те, що країна не буде надсилати війська в Україну.

Другий пункт у дискусіях з союзниками, відповідно до його слів, полягав у тому, що, з огляду на членство Румунії в Північноатлантичному альянсі, військові бази країни, які в будь-якому разі експлуатуються спільно румунськими та натовськими силами, переважно повітряними силами, повинні бути доступними для використання військами НАТО, військами США й іншими союзниками.

"Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання, тож це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", – зазначив глава уряду.

