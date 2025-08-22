Про це пише 24 Канал з посиланням на Agerpres.
Що відомо про готовність Румунії надавати НАТО військові бази?
Румунського прем'єр-міністра попросили озвучити позицію уряду щодо того, що лідери Європи просять Сполучені Штати надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.
Боложан зазначив, що впродовж усіх місяців з моменту, коли було порушено питання про підтримку гарантій безпеки для встановлення тривалого миру в Україні, Румунія була непохитною "принаймні у двох моментах".
За його словами, перше з них – це те, що країна не буде надсилати війська в Україну.
Другий пункт у дискусіях з союзниками, відповідно до його слів, полягав у тому, що, з огляду на членство Румунії в Північноатлантичному альянсі, військові бази країни, які в будь-якому разі експлуатуються спільно румунськими та натовськими силами, переважно повітряними силами, повинні бути доступними для використання військами НАТО, військами США й іншими союзниками.
"Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання, тож це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", – зазначив глава уряду.
Надання гарантій безпеки Україні: останні новини
Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трампом, лідери Європи і Володимир Зеленський обговорили гарантії безпеки для України після закінчення війни.
Після цього, Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
До слова, лідер Франції Макрон заявив, що наступні 15 днів будуть критично важливими для визначення змісту гарантій безпеки. За його словами, ці гарантії мають бути дієвими та реальними.