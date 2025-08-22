Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Agerpres.

Что известно о готовности Румынии предоставлять НАТО военные базы?

Румынского премьер-министра попросили озвучить позицию правительства относительно того, что лидеры Европы просят Соединенные Штаты прислать в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

Боложан отметил, что на протяжении всех месяцев с момента, когда был поднят вопрос о поддержке гарантий безопасности для установления прочного мира в Украине, Румыния была непоколебимой "по крайней мере в двух моментах".

По его словам, первое из них – это то, что страна не будет отправлять войска в Украину.

Второй пункт в дискуссиях с союзниками, согласно его словам, заключался в том, что, учитывая членство Румынии в Североатлантическом альянсе, военные базы страны, которые в любом случае эксплуатируются совместно румынскими и натовскими силами, преимущественно воздушными силами, должны быть доступными для использования войсками НАТО, войсками США и другими союзниками.

"Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, организуются совместные военные учения, поэтому это может быть, так сказать, вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", – отметил глава правительства.

Предоставление гарантий безопасности Украине: последние новости