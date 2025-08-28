Захід намагається знайти альтернативу для 5 статті НАТО. Як зауважив в ефірі 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, поки реальної заміни для неї немає, бо невідомо, як все працюватиме.

Справжні гарантії для України

Невідомо, чи взагалі запрацюють гарантії безпеки від Європи та США. Європейці ще не вигадали механізму, який справді буде дієвим.

"На мою думку, впевненість у тому, що на Україну знову не нападуть, може дати розміщення на нашій території західних підприємств. Найперше потрібен політичний дозвіл", – наголосив Іван Ступак.

Наприклад, Дональд Трамп може дозволити компанії Boeing розміщуватися в Україні, або надати ліцензії на збирання у нас певних видів техніки, гелікоптерів – все це політична історія.

Також можна дозволити Україні залучати до своїх Повітряних сил колишніх пілотів F-16. У США вони вже пенсіонери, але ми розуміємо, що їхній середній вік 40 – 45 років. Вони можуть багато чого навчити наших військових.

Ця історія буде більш доречною та дієвою, ніж будь-які письмові гарантії. Навіть якщо їх тричі ратифікує місцевий парламент,

– підкреслив Іван Ступак.

