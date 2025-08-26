Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Україна продовжує курс на НАТО та Євросоюз, закріплений у Конституції ще у 2019 році.

Що пропонують союзники для захисту України?

Втім, попри обіцянки союзників, перспектива швидкого вступу до Альянсу залишається під питанням через страх західних країн перед прямим зіткненням із Росією. Саме тому Київ разом із партнерами змушений розглядати альтернативні гарантії безпеки, які могли б захистити країну від нового нападу Кремля.

Однією з ідей, яку описали в Bloomberg, став план прем’єрки Італії Джорджі Мелоні. Вона пропонує надати Україні механізм колективної оборони, подібний до статті 5 НАТО, але без фактичного вступу країни до Альянсу. Це могло б задовольнити вимогу Росії щодо "замороження" питання членства Києва в НАТО, але водночас дало б українцям гарантії швидкої допомоги від союзників.

Згідно з пропозицією, держави, що вже уклали двосторонні угоди з Україною, ухвалювали б рішення про надання допомоги протягом 24 годин після нападу Росії. Така підтримка може включати зброю, економічну допомогу та нові санкції проти Москви.

Двосторонні пакти оборони

Інший варіант – підписання двосторонніх угод про взаємну оборону, зокрема зі США. Саме така модель, як нагадують журналісти, діяла між Вашингтоном і Токіо з 1951 року: американські війська мали право розміщуватися в Японії в обмін на гарантії захисту.

Втім, малоймовірно, що нинішній президент США Дональд Трамп погодиться на подібний договір із Києвом.

"Коаліція охочих" та миротворці

Франція та Велика Британія просувають ідею створення багатонаціональних сил забезпечення безпеки в Україні після завершення активних бойових дій. До "коаліції охочих" уже увійшли близько 30 країн, які готові брати участь у миротворчій місії та відбудові країни.

Вашингтон же чітко заявив, що американських наземних військ в Україні не буде. Але Білий дім залишає відкритим питання про авіаційну підтримку та розширення постачання зброї для ЗСУ. Єврокомісія називає таку стратегію "перетворенням України на сталевого дикобраза", якого агресор не зможе здолати.

Перешкоди на шляху до гарантій

Втім, у Bloomberg наголошують: реалізація цих ідей має багато проблем. По-перше, Москва навряд чи погодиться навіть на такі "полегшені" гарантії. Глава МЗС РФ Сергій Лавров уже заявляв, що Кремль виступає проти присутності будь-яких військ НАТО в Україні.

По-друге, незрозуміло, хто платитиме за гарантії безпеки, адже далеко не всі країни готові виділяти додаткові ресурси. По-третє, досі немає навіть тимчасового перемир’я, яке могло б окреслити лінію фронту та стати основою для подальших домовленостей.

Видання резюмувало, що питання гарантій безпеки для України залишається відкритим і залежить як від позиції союзників, так і від готовності Росії до компромісів.

Що відомо про гарантії безпеки для України від міжнародних партнерів?