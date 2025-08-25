Про це заявив європейський комісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає 24 Канал. Москва нервово реагує на можливість того, що Україна отримає надійні західні гарантії безпеки.

Чому Росія боїться західних гарантій для України?

Це може стати переломним моментом для Києва й водночас – найбільшою загрозою для виживання путінського режиму.

24 серпня Кремль через Лаврова пригрозив, що не погодиться на будь-які колективні гарантії безпеки для України, якщо їх ухвалять без участі Москви. Єврокомісар пояснив, що за цим стоїть страх російської влади перед успіхом нашої держави.

Кубілюс наголосив, що Росія ніколи не мала наміру надати справжні гарантії Україні. До того ж саме Москва стала причиною того, що Києву знадобився захист.

Росії немає потреби ні з ким вести переговори щодо гарантій... Росія може просто відмовитися від агресивної політики,

– підкреслив він.

Однак, за словами політика, нинішній кремлівський режим не здатен на такі кроки. Саме тому Москва панічно реагує на ідею західних гарантій безпеки для Києва. Адже вони ускладнять Путіну та Лаврову планування нової агресії проти України.

Успіх України – найбільша загроза для Кремля

Кубілюс вважає, що головна небезпека для Путіна полягає не в НАТО чи Україні, а у власному народові. Адже сильна й успішна Україна стане прикладом для пересічних росіян і надихне їх прагнути свободи.

Путін вважає, що його режиму загрожуватиме небезпека, якщо Україна стане безпечнішою та здатною розвивати свій економічний і соціальний успіх через європейську інтеграцію. Тому що успіх України з її натхненною силою для пересічних росіян є найбільшою загрозою для виживання режиму Путіна, – пояснив він.

Єврокомісар підкреслив, що Захід демонструє єдність у підтримці України, і саме це змушує Кремль нервувати. Лавров, на його думку, лише підтвердив, що Москва усвідомлює власну поразку.

Путін розпочав злочинну й дурну війну проти успіху України. І він програє. Україна буде успішною. Росія залишиться з кремлівською дурістю. Лавров дав чіткий доказ цього,

– підсумував єврокомісар.

Кубілюс переконаний, що майбутнє України вже визначене – вона стане успішною, тоді як Росія залишиться з руїнами путінської політики.