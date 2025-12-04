Києву необхідно чітко розуміти, які аргументи чи приводи Росія використовує, аби затягувати війну та посилювати тиск на українську державність. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на звернення Зеленського.

Що сказав Зеленський стосовно переговорного процесу?

Глава держави підкреслив, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій, однак і надалі налаштована працювати конструктивно з усіма партнерами задля досягнення справедливого миру. Загалом, за його словами, наразі триває постійна активна робота над архітектурою безпекових гарантій.

Ми прагнемо миру, але лише такого, який гарантуватиме реальну безпеку. Це можливо лише за умови міцної та послідовної підтримки наших союзників – як зараз, так і в майбутньому,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що переговори у США мають надати Україні чітке розуміння, як міжнародні партнери оцінюють останні заяви Кремля та які кроки готові робити заради припинення російської агресії на справедливих умовах.

Окрім того, Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки головнокомандувача 5 грудня. Він також зазначив, що найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу президента.

