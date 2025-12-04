Киеву необходимо четко понимать, какие аргументы или поводы Россия использует, чтобы затягивать войну и усиливать давление на украинскую государственность. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Что сказал Зеленский относительно переговорного процесса?

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к любому сценарию развития событий, однако и в дальнейшем настроена работать конструктивно со всеми партнерами для достижения справедливого мира. В целом, по его словам, сейчас продолжается постоянная активная работа над архитектурой безопасности гарантий.

Мы хотим мира, но только такого, который будет гарантировать реальную безопасность. Это возможно только при условии прочной и последовательной поддержки наших союзников – как сейчас, так и в будущем,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что переговоры в США должны предоставить Украине четкое понимание, как международные партнеры оценивают последние заявления Кремля и какие шаги готовы делать ради прекращения российской агрессии на справедливых условиях.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки главнокомандующего 5 декабря. Он также отметил, что в ближайшее время будет решение о новом главе Офиса президента.

