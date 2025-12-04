Киеву необходимо четко понимать, какие аргументы или поводы Россия использует, чтобы затягивать войну и усиливать давление на украинскую государственность. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.
Что сказал Зеленский относительно переговорного процесса?
Глава государства подчеркнул, что Украина готова к любому сценарию развития событий, однако и в дальнейшем настроена работать конструктивно со всеми партнерами для достижения справедливого мира. В целом, по его словам, сейчас продолжается постоянная активная работа над архитектурой безопасности гарантий.
Мы хотим мира, но только такого, который будет гарантировать реальную безопасность. Это возможно только при условии прочной и последовательной поддержки наших союзников – как сейчас, так и в будущем,
– подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что переговоры в США должны предоставить Украине четкое понимание, как международные партнеры оценивают последние заявления Кремля и какие шаги готовы делать ради прекращения российской агрессии на справедливых условиях.
Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки главнокомандующего 5 декабря. Он также отметил, что в ближайшее время будет решение о новом главе Офиса президента.
Как мировые лидеры приобщаются к мирным инициативам?
Эммануэль Макрон отметил, что российско-украинская война представляет серьезную угрозу не только для Европы, но и для глобальной стабильности. Он подчеркнул, что Париж и Пекин имеют возможность совместно работать над продвижением мирных решений и выразил надежду, что китайский лидер Си Цзиньпин будет способствовать установлению хотя бы частичного "воздушного перемирия".
Си Цзиньпин в ответ заявил, что Китай поддерживает дипломатическое урегулирование, однако настаивает на "справедливом решении", приемлемом для всех сторон конфликта.
В то же время западные СМИ сообщают о росте роли Китая в теневых дипломатических процессах. В частности, недавний визит главы китайской дипломатии Ван И в Москву якобы сорвал часть переговоров между США и Россией.
Кроме того, Spiegel сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы предостерегали президента Владимира Зеленского от возможного "нежелательного поворота" в позиции Вашингтона относительно украинских территорий.
Издание отмечает, что в Европе растет обеспокоенность влиянием отдельных советников американской администрации и риском компромиссов, которые могут повредить интересам Украины.