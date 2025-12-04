Глава МИД Китая мог прибыть в Кремль внепланово, чтобы пообщаться с российскими чиновниками перед встречей Путина с американской делегацией. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, с чем Ван И приезжал к Путину, как повлиял на переговоры с американцами и почему сейчас Китай может активнее присоединиться к мирному процессу.
Тайный замысел Китая относительно войны
В Москве 2 декабря встретилась американская делегация вместе с российской. США тогда представлял Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а Россию – сам Владимир Путин, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Стороны так ни к чему и не договорились, кроме как продолжать диалог дальше.
Журналист и эксперт-международник Александр Демченко заметил, что настроение этой встречи могло измениться еще за несколько часов до ее начала.
На эту ситуацию очень сильно повлиял Китай. Он мог сорвать значительную часть переговоров и изменил повестку дня в переговорах Москвы и Вашингтона,
– отметил Демченко.
Говорится как раз о неожиданном приезде министра иностранных дел Китая Ван И в Москву. Это произошло в день визита американской делегации. Ван И провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем совбеза России – Сергеем Шойгу.
"Ван И – это не просто министр иностранных дел, он ответственен за всю внешнюю политику Китая и считается правой рукой Си Цзиньпина. Такие встречи не происходят случайно. Когда за столом у Путина сидит зять Трампа – китайцы сорвались и полетели. Это все решалось быстро, под давлением. Китаю не выгодно, чтобы война заканчивалась. Он не давит на Россию, а наоборот помогает", – подчеркнул журналист.
Пекин является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, поставляет России дроны и другие товары двойного назначения, создает новые совместные проекты. К тому же юань уже составляет значительную часть золото-валютных резервов России, особенно в структуре Фонда национального благосостояния, где он занимает 60%.
Ван И приехал к Путину в Кремль, были отдельные переговоры с Путиным. Ван И не приезжает, чтобы просто поговорить с Лавровым. У них все же могла быть встреча поздно вечером в Кремле, чтобы никто этого не видел. Там Путин передал ему всю информацию,
– подчеркнул Демченко.
Журналист также отметил, что перед появлением "мирного плана" из 28 пунктов, Трамп разговаривал с Си Цзиньпином. Демченко предположил, что тогда Си дал Трампу понять, что он готов "обменять" Европу вместе с Украиной на Тайвань. То есть Китай может нажать на Путина, чтобы тот заканчивал войну в Украине. Взамен Трамп закроет глаза на возвращение Тайваня в состав Китая.
"Пока американцы не согласны с тем, чтобы отдавать Тайвань, война в Украине будет продолжаться. Я считаю, что Китай на 60 – 70% повлиял на ход переговоров с американцами. Путин ранее требовал личной встречи с Трампом, согласился взять мирный план в будущее рамочное соглашение. Но что-то изменилось. И на это повлиял Китай", – подытожил Демченко.
Россия нужна Китаю лишь для одного
Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий также соглашается, что для Китая приоритетным является именно вопрос Тайваня. Россия в этом аспекте может помочь, поэтому Си приходится приложить усилия, чтобы удержать Путина у себя.
Китаю критически важно не отпускать своего вассала слишком далеко – его надо держать на коротком поводке, чтобы тот не убежал. Пекин понимает, что при нынешних обстоятельствах Россия может испугаться и действительно перейти на сторону США, если Вашингтон предложит ей финансовые преференции, которые не может дать Китай,
– отметил Городницкий.
Хотя Китай действительно помогает России в трудной ситуации, но под санкционным давлением США легко отказывается от совместных проектов или сотрудничества с Москвой. Конечно, это раздражает Путина.
"Россия нужна Китаю через Тайвань. Рано или поздно Китай решится напасть. Вероятно, к боевым действиям присоединится и Япония, у которой конфликт с Россией из-за Курильских островов. По логике Китая, Россия с южной стороны постоянно должна напрягать японские войска, чтобы они не мешали Китаю. Поэтому Россия стратегически важна для Пекина", – объяснил политический эксперт.
Поэтому Китай рассчитывает на многолетнюю войну в Украине, из-за чего нынешние переговорные потуги ведут в никуда. В этой ситуации Си находится в выигрышной позиции, ведь сейчас США не могут ничего изменить из-за политики Трампа.
Почему сейчас Пекин может стать активным участником переговоров?
Однако важным вопросом для Китая, который страдает из-за сложной экономической ситуации, является не только Тайвань, но и Европа. Политолог Олег Саакян заметил, что ранее Пекин стоял в стороне от переговорного процесса, однако сейчас видит удобный момент присоединиться к нему. И на это есть веская причина.
Китай заявляет свою претензию на роль. Они сидели, не вмешиваясь, и позволили Москве показать миру, что Трамп является ненадежным союзником и партнером. Кремль "забрасывал" 28 пунктов мирного плана полгода и таки нашел слабое звено, через которое их удалось протолкнуть – Виткоффа. Так они смогли продемонстрировать, что быть союзником США значительно опаснее, чем быть их врагом,
– отметил Саакян.
Действительно сложилась ситуация, при которой Соединенные Штаты пытаются договориться с врагом (то есть Россией), а союзников (то есть Украину и Европу) ставить перед фактом этих договоренностей. Напомним, что и раньше Трамп угрожал отобрать Гренландию у Дании и откровенно смеялся над независимостью Канады.
Поэтому в глазах союзников Штаты скорее выглядят как источник проблем, а не источник силы.
"Пекин дождался, пока Трамп максимально закопает Штаты своими руками, и теперь выходит на авансцену. Ван И поехал в Россию, показывая, что договариваться с ней без Китая не удастся, а параллельно Си пригласил к себе Макрона, который будет говорить от имени Европы. Китай не готов продавать США договоренности с Россией, но они хотели бы разделить американо-европейский тандем", – объяснил политолог.
Очевидно, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай не является случайным. Си Цзиньпин хочет показать, что готов договариваться. Мол, Европа полностью открывает доступ к своим рынкам – крайне важных для Китая, а Пекин, в свою очередь использует свои механизмы влияния на Россию.
Конечно, это серьезно беспокоит Россию. Поэтому Москва играет и на направлении Штатов, и Китая, пытаясь завоевать себе больше пространства. Но интересно, что со вступлением Китая (в переговоры – 24 Канал), у них с Россией может произойти такая же ситуация, как у Украины с США. Пекин будет говорить, что Москва должна уступить, а она не сможет сказать "нет",
– подчеркнул Саакян.
Если все же произойдет активизация диалога Европы с Китаем, нас ждут интересные месяцы с вероятными неожиданными решениями.
Переговоры в Кремле и их результаты: что известно?
Президент США Дональд Трамп после переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным заявил, что его посланцы считают, что Путин готов заключить мирное соглашение. Хотя, согласно официальным сообщениям обеих сторон после встречи, никакой конкретики достичь не удалось. В России отмечали, что не обсуждали конкретных предложений США, а со многими пунктами мирного плана не согласны.
Интересно добавить, что издание Der Spiegel получило стенограмму телефонного разговора между президентом Франции, канцлером Германии, президентом Финляндии, генсеком НАТО и президентом Зеленским. Журналисты сообщили, Макрон предупредил, что США могут быть готовы "предать" Украину, вмешавшись в вопрос территорий без предоставления гарантий безопасности. Мерц, в свою очередь сказал Зеленскому, что "США играют в игры - и с вами, и с нами".
Зато после встречи с Лавровым Ван И заявил, что Китай будет продолжать играть "конструктивную роль" в политическом урегулировании российско-украинской войны. К слову, Си Цзиньпин выразил надежду, что удастся заключить мирное соглашение, которое будет приемлемым для обеих сторон.