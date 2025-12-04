Глава МИД Китая мог прибыть в Кремль внепланово, чтобы пообщаться с российскими чиновниками перед встречей Путина с американской делегацией. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, с чем Ван И приезжал к Путину, как повлиял на переговоры с американцами и почему сейчас Китай может активнее присоединиться к мирному процессу.

Интересно "Аллергия на прозрачность": как деньги Пекина работают по всему миру, – The Economist

Тайный замысел Китая относительно войны

В Москве 2 декабря встретилась американская делегация вместе с российской. США тогда представлял Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а Россию – сам Владимир Путин, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Стороны так ни к чему и не договорились, кроме как продолжать диалог дальше.

Журналист и эксперт-международник Александр Демченко заметил, что настроение этой встречи могло измениться еще за несколько часов до ее начала.

На эту ситуацию очень сильно повлиял Китай. Он мог сорвать значительную часть переговоров и изменил повестку дня в переговорах Москвы и Вашингтона,

– отметил Демченко.

Говорится как раз о неожиданном приезде министра иностранных дел Китая Ван И в Москву. Это произошло в день визита американской делегации. Ван И провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем совбеза России – Сергеем Шойгу.

"Ван И – это не просто министр иностранных дел, он ответственен за всю внешнюю политику Китая и считается правой рукой Си Цзиньпина. Такие встречи не происходят случайно. Когда за столом у Путина сидит зять Трампа – китайцы сорвались и полетели. Это все решалось быстро, под давлением. Китаю не выгодно, чтобы война заканчивалась. Он не давит на Россию, а наоборот помогает", – подчеркнул журналист.

Пекин является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, поставляет России дроны и другие товары двойного назначения, создает новые совместные проекты. К тому же юань уже составляет значительную часть золото-валютных резервов России, особенно в структуре Фонда национального благосостояния, где он занимает 60%.

Ван И приехал к Путину в Кремль, были отдельные переговоры с Путиным. Ван И не приезжает, чтобы просто поговорить с Лавровым. У них все же могла быть встреча поздно вечером в Кремле, чтобы никто этого не видел. Там Путин передал ему всю информацию,

– подчеркнул Демченко.

Журналист также отметил, что перед появлением "мирного плана" из 28 пунктов, Трамп разговаривал с Си Цзиньпином. Демченко предположил, что тогда Си дал Трампу понять, что он готов "обменять" Европу вместе с Украиной на Тайвань. То есть Китай может нажать на Путина, чтобы тот заканчивал войну в Украине. Взамен Трамп закроет глаза на возвращение Тайваня в состав Китая.

"Пока американцы не согласны с тем, чтобы отдавать Тайвань, война в Украине будет продолжаться. Я считаю, что Китай на 60 – 70% повлиял на ход переговоров с американцами. Путин ранее требовал личной встречи с Трампом, согласился взять мирный план в будущее рамочное соглашение. Но что-то изменилось. И на это повлиял Китай", – подытожил Демченко.

Что задумал Си Цзиньпин: смотрите видео

Россия нужна Китаю лишь для одного

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий также соглашается, что для Китая приоритетным является именно вопрос Тайваня. Россия в этом аспекте может помочь, поэтому Си приходится приложить усилия, чтобы удержать Путина у себя.

Китаю критически важно не отпускать своего вассала слишком далеко – его надо держать на коротком поводке, чтобы тот не убежал. Пекин понимает, что при нынешних обстоятельствах Россия может испугаться и действительно перейти на сторону США, если Вашингтон предложит ей финансовые преференции, которые не может дать Китай,

– отметил Городницкий.

Хотя Китай действительно помогает России в трудной ситуации, но под санкционным давлением США легко отказывается от совместных проектов или сотрудничества с Москвой. Конечно, это раздражает Путина.

"Россия нужна Китаю через Тайвань. Рано или поздно Китай решится напасть. Вероятно, к боевым действиям присоединится и Япония, у которой конфликт с Россией из-за Курильских островов. По логике Китая, Россия с южной стороны постоянно должна напрягать японские войска, чтобы они не мешали Китаю. Поэтому Россия стратегически важна для Пекина", – объяснил политический эксперт.

Поэтому Китай рассчитывает на многолетнюю войну в Украине, из-за чего нынешние переговорные потуги ведут в никуда. В этой ситуации Си находится в выигрышной позиции, ведь сейчас США не могут ничего изменить из-за политики Трампа.

Почему сейчас Пекин может стать активным участником переговоров?

Однако важным вопросом для Китая, который страдает из-за сложной экономической ситуации, является не только Тайвань, но и Европа. Политолог Олег Саакян заметил, что ранее Пекин стоял в стороне от переговорного процесса, однако сейчас видит удобный момент присоединиться к нему. И на это есть веская причина.

Китай заявляет свою претензию на роль. Они сидели, не вмешиваясь, и позволили Москве показать миру, что Трамп является ненадежным союзником и партнером. Кремль "забрасывал" 28 пунктов мирного плана полгода и таки нашел слабое звено, через которое их удалось протолкнуть – Виткоффа. Так они смогли продемонстрировать, что быть союзником США значительно опаснее, чем быть их врагом,

– отметил Саакян.

Действительно сложилась ситуация, при которой Соединенные Штаты пытаются договориться с врагом (то есть Россией), а союзников (то есть Украину и Европу) ставить перед фактом этих договоренностей. Напомним, что и раньше Трамп угрожал отобрать Гренландию у Дании и откровенно смеялся над независимостью Канады.

Поэтому в глазах союзников Штаты скорее выглядят как источник проблем, а не источник силы.

"Пекин дождался, пока Трамп максимально закопает Штаты своими руками, и теперь выходит на авансцену. Ван И поехал в Россию, показывая, что договариваться с ней без Китая не удастся, а параллельно Си пригласил к себе Макрона, который будет говорить от имени Европы. Китай не готов продавать США договоренности с Россией, но они хотели бы разделить американо-европейский тандем", – объяснил политолог.

Очевидно, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай не является случайным. Си Цзиньпин хочет показать, что готов договариваться. Мол, Европа полностью открывает доступ к своим рынкам – крайне важных для Китая, а Пекин, в свою очередь использует свои механизмы влияния на Россию.

Конечно, это серьезно беспокоит Россию. Поэтому Москва играет и на направлении Штатов, и Китая, пытаясь завоевать себе больше пространства. Но интересно, что со вступлением Китая (в переговоры – 24 Канал), у них с Россией может произойти такая же ситуация, как у Украины с США. Пекин будет говорить, что Москва должна уступить, а она не сможет сказать "нет",

– подчеркнул Саакян.

Если все же произойдет активизация диалога Европы с Китаем, нас ждут интересные месяцы с вероятными неожиданными решениями.

Хитрый план Китая по Европе и США: посмотрите видео

Переговоры в Кремле и их результаты: что известно?