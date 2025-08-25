Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает 24 Канал. Москва нервно реагирует на возможность того, что Украина получит надежные западные гарантии безопасности.

Почему Россия боится западных гарантий для Украины?

Это может стать переломным моментом для Киева и одновременно – наибольшей угрозой для выживания путинского режима.

24 августа Кремль через Лаврова пригрозил, что не согласится на любые коллективные гарантии безопасности для Украины, если их примут без участия Москвы. Еврокомиссар объяснил, что за этим стоит страх российских властей перед успехом нашего государства.

Кубилюс отметил, что Россия никогда не намеревалась предоставить настоящие гарантии Украине. К тому же именно Москва стала причиной того, что Киеву понадобилась защита.

России нет необходимости ни с кем вести переговоры о гарантиях... Россия может просто отказаться от агрессивной политики,

– подчеркнул он.

Однако, по словам политика, нынешний кремлевский режим не способен на такие шаги. Именно поэтому Москва панически реагирует на идею западных гарантий безопасности для Киева. Ведь они усложнят Путину и Лаврову планирование новой агрессии против Украины.

Успех Украины – самая большая угроза для Кремля

Кубилюс считает, что главная опасность для Путина заключается не в НАТО или Украине, а в собственном народе. Ведь сильная и успешная Украина станет примером для рядовых россиян и вдохновит их стремиться к свободе.

Путин считает, что его режиму будет угрожать опасность, если Украина станет более безопасной и способной развивать свой экономический и социальный успех через европейскую интеграцию. Потому что успех Украины с ее вдохновенной силой для рядовых россиян является самой большой угрозой для выживания режима Путина, – объяснил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что Запад демонстрирует единство в поддержке Украины, и именно это заставляет Кремль нервничать. Лавров, по его мнению, лишь подтвердил, что Москва осознает собственное поражение.

Путин начал преступную и глупую войну против успеха Украины. И он проиграет. Украина будет успешной. Россия останется с кремлевской глупостью. Лавров дал четкое доказательство этого,

– подытожил еврокомиссар.

Кубилюс убежден, что будущее Украины уже определено – она станет успешной, тогда как Россия останется с руинами путинской политики.