Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что заявил Зеленский об иностранном контингенте в Украине?

Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (стран к гарантиям безопасности Украины – 24 Канал), но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции решительных". Это имеет значение. "Boots on the ground" – важный фактор",

– сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что главным залогом безопасности остается мощная украинская армия.

"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", – отметил глава государства.

Он отметил, что необходимо стабильное финансирование не только Вооруженных сил, но и всего сектора обороны, особенно национального производства беспилотников.

Какие гарантии может получить Украина?