Об этом он сказал перед встречей с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Что заявил Зеленский об иностранном контингенте в Украине?
Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (стран к гарантиям безопасности Украины – 24 Канал), но не мне решать и говорить о "boots on the ground" (войска на месте). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции решительных". Это имеет значение. "Boots on the ground" – важный фактор",
– сказал Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что главным залогом безопасности остается мощная украинская армия.
"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", – отметил глава государства.
Он отметил, что необходимо стабильное финансирование не только Вооруженных сил, но и всего сектора обороны, особенно национального производства беспилотников.
Какие гарантии может получить Украина?
- По словам главы МИД Германии, для мирного соглашения Украине нужны гарантии безопасности, близкие к членству в НАТО. Вадефуль считает, что такие гарантии могут убедить Путина, не создавая угрозы для России.
- Как сообщает издание Bloomberg, членство Украины в Европейском Союзе могло бы стать ключевым элементом послевоенных гарантий для Киева, ведь, несмотря на экономический характер ЕС, его формальные обязательства в сфере обороны являются более жесткими, чем в НАТО.
- Лавров говорил, что Россия "должна иметь право голоса" в вопросах гарантий безопасности для Украины – вероятно, вместе с США и Китаем. А также с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН – Великобритании и Францией.