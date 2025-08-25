Об этом он заявил на брифинге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно об ожиданиях Украины относительно иностранного финансирования?

Такое заявление Зеленский озвучил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе.

Украинский президент также отметил, что Норвегия может играть важную роль в обеспечении безопасности нашего государства, в частности в сфере противовоздушной обороны и морской безопасности.

О чем Зеленский говорил с премьером Норвегии?