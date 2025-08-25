Про це він заявив на брифінгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також США мають бути залучені: Норвегія окреслила, які гарантії безпеки потрібні Україні

Що відомо про очікування України щодо іноземного фінансування?

Таку заяву Зеленський озвучив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Український президент також наголосив, що Норвегія може відігравати важливу роль у гарантуванні безпеки нашої держави, зокрема у сфері протиповітряної оборони та морської безпеки.

Про що Зеленський говорив з прем'єром Норвегії?