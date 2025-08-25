Про це він заявив на брифінгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що відомо про очікування України щодо іноземного фінансування?
Таку заяву Зеленський озвучив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Український президент також наголосив, що Норвегія може відігравати важливу роль у гарантуванні безпеки нашої держави, зокрема у сфері протиповітряної оборони та морської безпеки.
Про що Зеленський говорив з прем'єром Норвегії?
- Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорив з Зеленським питання енергетики, безпеки в майбутньому, посилення українського ВПК, необхідності повернення викрадених українських дітей.
- Норвегія планує надати Україні 8,5 мільярда доларів підтримки у 2026 році та готова долучитись до надання гарантій безпеки після припинення вогню.
- Зеленський зауважив на тому, що від Норвегії наша держава хотіла б й надалі отримувати системи ППО, а також продовжити навчання з керування цими засобами українських військових, як це відбувається зараз.