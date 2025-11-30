Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України (2021 – 2024) Валерій Залужний опублікував статтю, у якій обговорюються ефективні гарантії безпеки для України. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Liga.Net.
Як Залужний висловився стосовно гарантій безпеки?
Ексголовнокомандувач ЗСУ наголосив, що одним із ключових аспектів формування політичної мети війни для України є питання гарантій безпеки.
На його переконання, сьогодні поняття припинення війни є не лише очевидним, а й необхідним через низку локальних і глобальних чинників. Водночас реалії конфлікту ускладнюють досягнення цієї мети.
Залужний підкреслює, що передумов для укладання остаточного мирного договору наразі немає. Основним чинником є активні бойові дії та удари по економіці з обох сторін.
Через це зміщення акценту з переговорів про припинення вогню на укладення мирної угоди наразі неможливе для сприйняття українською стороною, адже країна вже заплатила надто високу ціну.
Ще однією перепоною, за словами Залужного, є відсутність ефективного механізму міжнародного права та гарантій його дотримання. Без надійних гарантій довгострокової безпеки укладати угоди неможливо.
Важливо! Серед потенційних гарантій, які могли б забезпечити мир, він називає вступ України до НАТО, розміщення ядерної зброї на її території або розгортання великого військового контингенту союзників, здатного протистояти Росії.
Проте на сьогодні жодне з цих рішень не розглядається, і, враховуючи технологічну та доктринальну непідготовленість будь-якої іншої країни-учасниці НАТО, реалізація таких заходів залишається малоймовірною.
На слова Залужного вже відреагували в США. Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що запропоновані Залужним гарантії безпеки "значно перевищують можливі".
У цей критичний час вкрай важливо, щоб будь-який аналіз відповідав критеріям реальних можливостей. Згадані гарантії безпеки, включаючи вступ до НАТО та розміщення ядерної зброї в Україні, на мою думку, не пройдуть,
– написав Грем у соцмережі X.
Залужний також відзначає, що розвиток технологій і збільшення ударних спроможностей потенційно здешевлює ведення війни, що в майбутньому може призвести до того, що й Росії знадобляться аналогічні гарантії безпеки.
У такому випадку, на його думку, основу цих гарантій мають становити економічні важелі, які забезпечать стабільність у повоєнні роки як в Україні, так і в Росії.
Останні новини про безпекові гарантії для України
Нещодавно США передали Україні два варіанти документів, один із яких містить пропозиції щодо гарантій безпеки на випадок нового нападу Росії. Проєкт під назвою "Рамкова угода щодо гарантій безпеки" передбачає три основні елементи.
Тим часом у низці європейських столиць припускають, що США можуть спробувати спершу досягти мирної домовленості, а вже потім переходити до питання безпекових гарантій для України. Водночас, як визнають дипломати, ніхто зараз не може сказати напевно, яким буде фінальний сценарій завершення війни.
Зі свого боку колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав європейські країни направити війська та сформувати над Україною "повітряний щит".