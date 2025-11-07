Україна й надалі поступово втрачатиме території, якщо Європа не вдасться до рішучих дій, а саме до розгортання військ та створення "повітряного щита" над українською територією. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також НАТО випередило Росію у виробництві боєприпасів, – Рютте

Як змусити Росію зупинити війну в Україні?

За словами Расмуссена, сусідні країни, такі як Польща, мають розмістити у себе системи ППО та ПРО, щоб збивати російські ракети і дрони над Україною. Це стане чітким сигналом Росії: напад на ці країни означатиме напад на весь Альянс.

Расмуссен вважає, що розгорнути європейські сили в Україні потрібно ще до укладання перемир'я. Колишній генсек НАТО каже, що "коаліція охочих", яка мала створити такі сили після завершення бойових дій, нині перетворилася на "коаліцію тих, хто чекає".

Якщо ми не змінимо стратегію, нас чекає вічна війна. Путін не має жодних стимулів для переговорів про мир, доки вірить, що може перемогти на полі бою. Потрібні швидкість і зміна мислення,

– наголосив Расмуссен.

Політик впевнений, що надійні гарантії безпеки допомогли б Володимиру Зеленському укласти мирну угоду, навіть якщо вона передбачатиме втрату частини українських територій. Він навів приклад гарантій, які США надати Катару після ізраїльської атаки на Доху. Йдеться про те, що Вашингтон розглядатиме будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Катару як загрозу власній безпеці.

Також Расмуссен закликав надати Києву далекобійні ракети для ураження цілей на території Росії. Він зазначив, що можна знову підняти питання про передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk, навіть якщо Дональд Трамп цього поки не підтримує. Якщо Німеччина стане "першою" і надасть Україні свої ракети Taurus, це може створити тиск на Білий дім.

Окрім того, ексгенсек НАТО закликав використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Він прогнозує, що європейські лідери зможуть подолати вето Бельгії.

Чи дослухається НАТО до порад Расмуссена?