Україна й надалі поступово втрачатиме території, якщо Європа не вдасться до рішучих дій, а саме до розгортання військ та створення "повітряного щита" над українською територією. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Як змусити Росію зупинити війну в Україні?
За словами Расмуссена, сусідні країни, такі як Польща, мають розмістити у себе системи ППО та ПРО, щоб збивати російські ракети і дрони над Україною. Це стане чітким сигналом Росії: напад на ці країни означатиме напад на весь Альянс.
Расмуссен вважає, що розгорнути європейські сили в Україні потрібно ще до укладання перемир'я. Колишній генсек НАТО каже, що "коаліція охочих", яка мала створити такі сили після завершення бойових дій, нині перетворилася на "коаліцію тих, хто чекає".
Якщо ми не змінимо стратегію, нас чекає вічна війна. Путін не має жодних стимулів для переговорів про мир, доки вірить, що може перемогти на полі бою. Потрібні швидкість і зміна мислення,
– наголосив Расмуссен.
Політик впевнений, що надійні гарантії безпеки допомогли б Володимиру Зеленському укласти мирну угоду, навіть якщо вона передбачатиме втрату частини українських територій. Він навів приклад гарантій, які США надати Катару після ізраїльської атаки на Доху. Йдеться про те, що Вашингтон розглядатиме будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Катару як загрозу власній безпеці.
Також Расмуссен закликав надати Києву далекобійні ракети для ураження цілей на території Росії. Він зазначив, що можна знову підняти питання про передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk, навіть якщо Дональд Трамп цього поки не підтримує. Якщо Німеччина стане "першою" і надасть Україні свої ракети Taurus, це може створити тиск на Білий дім.
Окрім того, ексгенсек НАТО закликав використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Він прогнозує, що європейські лідери зможуть подолати вето Бельгії.
Чи дослухається НАТО до порад Расмуссена?
- Країни НАТО розглядають можливість частково закрити небо над Україною. На думку експертів, це було б правильне рішення, яке потрібно було ухвалити ще на початку війни. Про це 24 Каналу розповів директор з комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За словами Добрянського, Захід міг би захистити повітряний простір над західною частиною України – це логічно, зважаючи на масштаб військової допомоги. Він пояснив, що це спростило б логістику: літаки могли б приземлятися безпосередньо на українській території, а не у сусідніх країнах. Це значно прискорило б постачання зброї та техніки.
- Наразі союзники розглядають можливість розгортання миротворчої місії після припинення бойових дій в Україні. За словами аналітика Андреаса Умланда, після підписання мирної угоди певна кількість військових із країн-партнерів може бути розміщена в Україні, ймовірно, у західних регіонах. Масового розгортання не очікується – присутність матиме радше символічний характер.
- Німеччина не наважується надати Києву ракети Taurus, а США відмовляється від передачі "Томагавків". Пентагон погодив передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, тепер рішення — за Дональдом Трампом. У США підтвердили, що мають достатньо таких ракет, тож це не зашкодить їхній обороні. Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон пояснив, що Трамп раніше побоювався нестачі зброї, але тепер ситуація змінилася. Якщо Путін і далі відмовлятиметься від переговорів, Трамп, найімовірніше, погодиться надати Україні Tomahawk.