Про це 24 Каналу розповів директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, це абсолютно доречна пропозиція. Її потрібно було б реалізувати ще на початку війни.
Чому Захід має взяти в цьому участь?
Як наголосив Добрянський, Захід цілком міг би прикрити небо над Заходом України. Це було б правильно, враховуючи надання військової допомоги.
Було б легше, якби літаки могли приземлятися на території України, а не використовувати аеропорти сусідніх держав. Це суттєво покращило б логістику воєнних поставок,
– зазначив Добрянський.
Окрім цього, представники іноземних делегацій в такому випадку могли б приземлитися у Львові і швидко добратися поїздом до Києва. Зараз такий шлях у них займає значно більше часу.
Важливо, щоб глави західних компаній, генеральні директори великих організацій могли приземлитися прямо в Україні у безпечній зоні,
– сказав Добрянський.
НАТО може закрити небо над Україною
- За даними ЗМІ, європейські країни НАТО розглядають можливість створення протиповітряного щита принаймні над Заходом України. Там збиватимуть російські дрони та ракети.
- Україна вже пропонувала Польщі та іншим країнам Європи створити спільний повітряний щит. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
- Німеччина збирається передати Україні ще два ЗРК Patriot. Відомо, коли наша держава може їх отримати.