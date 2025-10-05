Про це 24 Каналу розповів директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський. За його словами, це абсолютно доречна пропозиція. Її потрібно було б реалізувати ще на початку війни.

Чому Захід має взяти в цьому участь?

Як наголосив Добрянський, Захід цілком міг би прикрити небо над Заходом України. Це було б правильно, враховуючи надання військової допомоги.

Було б легше, якби літаки могли приземлятися на території України, а не використовувати аеропорти сусідніх держав. Це суттєво покращило б логістику воєнних поставок,

– зазначив Добрянський.

Окрім цього, представники іноземних делегацій в такому випадку могли б приземлитися у Львові і швидко добратися поїздом до Києва. Зараз такий шлях у них займає значно більше часу.

Важливо, щоб глави західних компаній, генеральні директори великих організацій могли приземлитися прямо в Україні у безпечній зоні,

– сказав Добрянський.

НАТО може закрити небо над Україною