Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса під час Варшавського безпекового форуму.

Дивіться також У Путіна відреагували на можливу передачу Україні ракет Tomahawk

Що сказав Пісторіус про передачу Україні систем ППО?

На тлі останнього обстрілу України з боку Росії, під час якого окупанти випустили понад 580 дронів і більше, ніж 40 ракет, допомога у вигляді систем протиповітряної оборони вкрай необхідна. Борис Пісторіус вкотре наголосив про "важливість зміцнення української протиповітряної оборони".

Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів,

– сказав міністр оборони країни.

Пісторіус говорить, що Німеччина готова непохитно підтримувати Україну. За його словами, щорічно Берлін виділяє на допомогу Києву "близько 9 мільярдів євро".

Нагадаємо, Німеччина та Норвегія погодилися спільно фінансувати системи Patriot до України. Осло надає половину їхньої вартості.

Яку ще зброю може отримати Україна від партнерів?