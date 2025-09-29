Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рустем Умєров.

Як пройшла технологічна Ставка?

Під час Ставки військові поділилися потребами Сил оборони у дронах і ракетах. Також обговорили ефективність їхнього застосування та шляхи, як підвищити їхню результативність.

Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії,
– розповів Умєров.

Там було обговорено проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками, зокрема:

  • виробництво та постачання комплектуючих,
  • запуск нових виробничих потужностей,
  • відкриття заводів,
  • нарощування експортних спроможностей.

Умєров підсумував, що було ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль над їхнім виконанням.

