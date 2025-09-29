Таку заяву зробив спецпредставник президента США Кіт Келлог у рамках нещодавнього інтерв'ю для Fox News, повідомляє 24 Канал.

Про що заявив Келлог?

В американського високопосадовця запитали, чи вважає Дональд Трамп, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю. У відповідь Кіт Келлог сказав, що це було санкціоновано американським президентом.

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує,

– сказав він.

Утім, за його словами, Пентагон іноді не надавав дозволу для Києва завдавати відповідних ударів по російській території.

Що цьому передувало?