Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.
Що сказав Зеленський про далекобійну зброю від США?
Журналіст запитав в Зеленського, чи не відчуває він, що США не дають Україні зелене світло на використання американської зброї для ударів великої дальності по Росії.
Чесно кажучи, якщо матимемо таку зброю від США, ми її використаємо,
– відповів президент.
Він наголосив, що попри ненависть до росіян за війну та вбивства, українці – не терористи.
"Всі наші люди розуміють, що нам не треба атакувати цивільних. Ми знаємо правила цієї війни, ми атакуватимемо їхні військові обʼєкти. Але якщо вони влаштовуватимуть нам блекаути і якщо ми отримаємо зброю великої дальності, ми будемо атакувати їхню енергетику", – зазначив Зеленський.
Удари по Росії
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наприкінці серпня розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати Америки блокують далекобійні удари все що сподіваючись на домовленості з Росією.
Європа ж блокує удари з огляду на острах ескалації.
До слова, Володимир Зеленський на початку вересня заявив про підготовку до збільшення виробництва українських ракет і засобів ураження.