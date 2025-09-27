Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.

Що сказав Зеленський про далекобійну зброю від США?

Журналіст запитав в Зеленського, чи не відчуває він, що США не дають Україні зелене світло на використання американської зброї для ударів великої дальності по Росії.

Чесно кажучи, якщо матимемо таку зброю від США, ми її використаємо,

– відповів президент.

Він наголосив, що попри ненависть до росіян за війну та вбивства, українці – не терористи.

"Всі наші люди розуміють, що нам не треба атакувати цивільних. Ми знаємо правила цієї війни, ми атакуватимемо їхні військові обʼєкти. Але якщо вони влаштовуватимуть нам блекаути і якщо ми отримаємо зброю великої дальності, ми будемо атакувати їхню енергетику", – зазначив Зеленський.

Удари по Росії