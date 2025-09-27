Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского изданию Axios.

Что сказал Зеленский о дальнобойном оружии от США?

Журналист спросил у Зеленского, не чувствует ли он, что США не дают Украине зеленый свет на использование американского оружия для ударов большой дальности по России.

Честно говоря, если будем иметь такое оружие от США, мы его используем,

– ответил президент.

Он подчеркнул, что несмотря на ненависть к россиянам за войну и убийства, украинцы – не террористы.

"Все наши люди понимают, что нам не надо атаковать гражданских. Мы знаем правила этой войны, мы будем атаковать их военные объекты. Но если они будут устраивать нам блэкауты и если мы получим оружие большой дальности, мы будем атаковать их энергетику", – отметил Зеленский.

