Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о самой дальнобойной ракете в Европе

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли любые ограничения по дальности ударов Украины по России. Это поднимает вопрос о дальности применения вооружения.

Ни Storm Shadow / SCALP, ни Taurus не являются наиболее дальнобойными ракетами в арсенале европейских стран. Потому что у Франции есть крылатая ракета MdCN, при этом, как на вооружении, так в серии. Она также известна, как SCALP Naval,

– указывает издание.

MdCN – Missile de Croisière Naval, разработана на основе SCALP и имеет заявленную дальность более 1000 километров (по ряду источников 1400 километров) и боевую часть весом около 300 килограммов.

Куда достает французская ракета MdCN / фото Defence Express

Из названия понятно, что MdCN – это морская ракета. Для пуска использует универсальные ячейки A70 Sylver высотой около 7 метров.

Однако пока никакой информации о возможности передачи этой ракеты. Более того для этого сначала надо быть решить вопрос наземной пусковой и создать аналог контейнерных пусковых Mk 70 под Tomahawk. Однако аналитики отмечают, что количество этих ракет не очень значительное – по ряду источников Франция имеет лишь около 200 таких ракет.

"С другой стороны, если в Европе окончательно сняли любые ограничения по дальности, а необходимость увеличения количества дальнобойного вооружения закреплено, то передача Украине MdCN с масштабированием их производства вполне должно быть, хотя бы, предметом разговора", – указывает издание.