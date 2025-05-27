Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на дальнобойность предоставляемого Украине оружия было принято несколько месяцев назад. Но вице-канцлер ФРГ, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль утверждает, что нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за рамки решений предыдущего правительства.