"По дальности оружия, хочу сказать, что нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за пределы того, что сделало предыдущее правительство", – сказал Клингбайль.
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Принято несколько месяцев назад, – Мерц о снятии Украиной ограничений на дальнобойные удары
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на дальнобойность предоставляемого Украине оружия было принято несколько месяцев назад. Но вице-канцлер ФРГ, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль утверждает, что нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за рамки решений предыдущего правительства.