"Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України – ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку. І з боку американців також", – сказав канцлер Німеччини.

Його заява викликала хвилю критики, після чого Мерц уточнив, що йдеться про старе рішення.

Віцеканцлер ФРН, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль також заявив, що жодних нових домовленостей, які б виходили за рамки рішень попереднього уряду, немає.

"Щодо дальності зброї, хочу сказати, що немає жодних нових домовленостей, які б виходили за межі того, що зробив попередній уряд", – сказав Клінгбайль.