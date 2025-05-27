Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал N-tv.

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Зняття обмежень на далекобійні удари по Росії

У понеділок, 26 травня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, Франція, Британія та США не мають жодних обмежень щодо далекобійності зброї, що ці країни постачають в Україну.

У відповідь на це прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що рішення про далекобійність ударів "достатньо небезпечне" і потенційно суперечить "нашим прагненням до політичного врегулювання".

Зазначимо, що видання WDR пише, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефул відкинув критику Росії після заяви щодо зняття обмежень на далекобійні удари. Він заявив, що зняття з України обмежень на далекобійність ударів є закономірною відповіддю на посилення повітряного терору Росією.

Водночас віцеканцлер Німеччини спростував заяву про зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.

Так, Ларс Клінґбайль заявив, що його країна не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Росії, спростувавши слова очільника уряду Фрідріха Мерца.

Що стосується дальності (ударів – 24 Канал), я хотів би сказати, що немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд,

– вказав Клінґбайль.

В ЗМІ припускають, що Мерц не узгоджував свою попередню заяву з віцеканцлером.

До слова, чинний глава уряду представляє консервативну партію ХДС, тим часом Клінґбайль належить до соціалістів. З цієї ж партії був попередній канцлер Олаф Шольц, який виступав проти передання Україні далекобійних ракет Taurus.