Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зазначивши, що достеменно невідомо, якою буде позиція німецького уряду щодо застосування Taurus. Німеччина може дозволити атакувати цими ракетами або лише окупованій території України, або ж і всю Росію.

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Використання Taurus

Михайло Самусь зауважив, що застосування ракет Taurus, ймовірно, не стане переломним моментом у війні проти Росії, проте внесок в ефективність протидії окупантам може бути серйозним.

Все залежить від ефективності операцій, до яких цю зброю залучатимуть, адже застосування будь-яких ракет має бути продумане до найменших деталей.

Для досягнення максимально ефективного результату треба максимально ефективно планувати застосування цієї зброї,

– сказав військовий експерт.

Звісно, Україні хотілось би отримати якомога більше ракет Taurus, але у Німеччини запаси цієї зброї доволі малі.

Важливо! Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США більше не обмежують дальність дії зброї, яку постачають Україні, що відкриває Києву можливість завдавати ударів по військових об'єктах у Росії. Також він зазначив, що тепер важливо забезпечити Україну цією далекобійною зброєю, зокрема ракетами Taurus. Водночас уряд Німеччини вирішив не розкривати деталі майбутніх постачань.

Якщо німецький уряд відправить Україні цю зброю, то наші військові зможуть провести кілька операцій, які, можливо, сприятимуть послабленню Росії, зокрема і на переговорах.