Такое заявление сделал спецпредставитель президента США Кит Келлог в рамках недавнего интервью для Fox News, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

О чем заявил Келлог?

У американского чиновника спросили, считает ли Дональд Трамп, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием. В ответ Кит Келлог сказал, что это было санкционировано американским президентом.

Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ - да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких укрытий не существует, – сказал он.

Впрочем, по его словам, Пентагон иногда не предоставлял разрешения для Киева наносить ответные удары по российской территории.

Что этому предшествовало?