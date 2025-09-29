Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса во время Варшавского форума по безопасности.
Что сказал Писториус о передаче Украине систем ПВО?
На фоне последнего обстрела Украины со стороны России, во время которого оккупанты выпустили более 580 дронов и более, чем 40 ракет, помощь в виде систем противовоздушной обороны крайне необходима. Борис Писториус в очередной раз подчеркнул о "важности укрепления украинской противовоздушной обороны".
Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров,
– сказал министр обороны страны.
Писториус говорит, что Германия готова непоколебимо поддерживать Украину. По его словам, ежегодно Берлин выделяет на помощь Киеву "около 9 миллиардов евро".
Напомним, Германия и Норвегия согласились совместно финансировать системы Patriot в Украину. Осло предоставляет половину их стоимости.
Какое еще оружие может получить Украина от партнеров?
В украинском Министерстве обороны заявили, что нуждаются от партнеров в зенитно-ракетных системах ПВО. Поэтому именно они в приоритете для помощи. А у США Украина запрашивает дальнобойные ракеты Tomahawk. Дональд Трамп должен принять соответствующее решение о поставках этого оружия.
Украина также может получить от Швеции первые истребители Saab JAS 39 Gripen. Судна неприхотливы к условиям базирования и имеют хорошую экономичность.
29 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку, на которой обсудил дальнобойные возможности Украины и потребности оборонных сил в дронах и ракетах. Речь также шла о запуске новых производственных мощностей и расширении экспортных возможностей.