Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса во время Варшавского форума по безопасности.

Что сказал Писториус о передаче Украине систем ПВО?

На фоне последнего обстрела Украины со стороны России, во время которого оккупанты выпустили более 580 дронов и более, чем 40 ракет, помощь в виде систем противовоздушной обороны крайне необходима. Борис Писториус в очередной раз подчеркнул о "важности укрепления украинской противовоздушной обороны".

Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров,

– сказал министр обороны страны.

Писториус говорит, что Германия готова непоколебимо поддерживать Украину. По его словам, ежегодно Берлин выделяет на помощь Киеву "около 9 миллиардов евро".

Напомним, Германия и Норвегия согласились совместно финансировать системы Patriot в Украину. Осло предоставляет половину их стоимости.

Какое еще оружие может получить Украина от партнеров?