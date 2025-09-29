Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что украинский лидер действительно просил за Tomahawk, но окончательное решение о предоставлении этих ракет Киеву будет принимать лично Трамп, передает 24 Канал.

Как у Путина отреагировали на возможность появления Tomahawk в Украине?

То же самое заявил и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Генерал отдельно добавил, что президент США позволил Киеву нанести удары вглубь России.

Представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам отметил, что в Кремле слышали заявления американцев. Сейчас их подробно и серьезно анализируют. Оккупантов беспокоят ответы на несколько вопросов:

Кто может запускать Tomahawk, если они все-таки окажутся в Украине? Это могут их запускать только украинцы или это должны делать американские военные?

Кто определяет координаты целей для этих ракет: украинцы или американцы?

На вопрос, каким может быть ответ Москвы в случае поставки Украине Tomahawk, Песков не ответил прямо. Он отметил, что сначала нужно определить потенциальные угрозы, а потом формировать ответ.

Отдельно приспешник Кремля добавил, что нет никаких ракет, которые бы смогли изменить динамику на фронте в пользу Украины.

