Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, получит ли Украина в ближайшее время Tomahawk. Он предположил, при каких обстоятельствах это может произойти.

Важно Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Когда США позволят Украине применять Tomahawk?

"Не думаю, что мы скоро получим ракеты Tomahawk. Это та же история, что с немецкими ракетами Taurus. Заявления об их возможной поставке – это политические игры, а не военная помощь", – уверен он.

Нужно рассчитывать, по его мнению, на то, что имеем. Сейчас существует список приоритетов Украины по оружию и технике, сформированный украинской стороной и нашими европейскими партнерами. Они закупаются на средства, предоставляемые европейскими государствами.

Если верить СМИ, в этот фонд собрали 4 миллиарда долларов. Из них американцы реализовали только 1 миллиард в два транша по 500 миллионов. Это очень небольшая сумма по сравнению с теми потребностями, которые имеем,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Ключевыми в этом списке, по его словам, есть не самые медийные поставки, а очень прагматичные – это комплектующие для восстановления ремкомплектов, для восстановления артиллерии, брони, снаряды, боеприпасы.

Tomahawk мы сможем получить, когда в этом фонде будет примерно 10 миллиардов долларов и американцы реализуют нам их, возможно, миллиардов на пять. Сейчас это только разговоры между украинским и американским президентами. Как говорится: "Проси больше – дадут хоть что-нибудь". И еще вопрос, дадут ли,

– подчеркнул он.

Также все обратили внимание на якобы новую риторику Трампа, мол, он наконец встал на сторону Украины. Однако это не так, по мнению Лакийчука.

Комплиментарные заявления Трампа в отношении Украины и Европы действительно прозвучали впервые. На этот раз он на нас не вешал всех собак. Однако никаких обязательств на США он не взял. Он сказал, что украинцы и европейцы – молодцы, они воюют. Теперь у них есть козыри, которых раньше не было, тогда пусть идут "играть", а США посмотрят – может помогут, а может и нет,

– рассказал Павел Лакийчук.

Соединенные Штаты, по его мнению, заинтересованы в продаже оружия европейским партнерам. Именно поэтому США и требовали, чтобы европейские страны выделяли по 5% от своего ВВП на оборону. Трамп рассчитывает, что эти 5% пойдут в бюджет США как покупка американского оружия.

В то же время европейцы настаивают на том, чтобы эти средства шли на их собственную оборонную, а это совсем не нравится Трампу.

Что известно о предоставлении Украине американских ракет Tomahawk?