Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів, чи отримає Україна найближчим часом Tomahawk. Він припустив, за яких обставин це може відбутися.

Важливо Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Коли США дозволять Україні застосовувати Tomahawk?

"Не думаю, що ми скоро отримаємо ракети Tomahawk. Це та ж історія, що з німецькими ракетами Taurus. Заяви про їхнє можливе постачання – це політичні ігри, а не військова допомога", – впевнений він.

Потрібно розраховувати, на його думку, на те, що маємо. Наразі існує список пріоритетів України щодо зброї та техніки, сформований українською стороною і нашими європейськими партнерами. Вони закуповуються на кошти, що надають європейські держави.

Якщо вірити ЗМІ, у цей фонд назбирали 4 мільярди доларів. З них американці реалізували тільки 1 мільярд у два транші по 500 мільйонів. Це дуже невелика сума у порівнянні з тими потребами, які маємо,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Ключовими у цьому списку, за його словами, є не наймедійніші постачання, а дуже прагматичні – це комплектування для відновлення ремкомплектів, для відновлення артилерії, броні, снаряди, боєприпаси.

Tomahawk ми зможемо отримати, коли у цьому фонді буде приблизно 10 мільярдів доларів і американці реалізують нам їх, можливо, мільярдів на п'ять. Наразі це лише розмови між українським та американським президентами. Як то кажуть: "Проси більше – дадуть хоч що-небудь". І ще питання, чи дадуть,

– підкреслив він.

Також всі звернули увагу на нібито нову риторику Трампа, мовляв, він нарешті став на бік України. Проте це не так, на думку Лакійчука.

Компліментарні заяви Трампа щодо України і Європи дійсно прозвучали вперше. Цього разу він на нас не вішав всіх собак. Проте жодних зобов'язань на США він не взяв. Він сказав, що українці та європейці – молодці, вони воюють. Тепер у них є козирі, яких раніше не було, тоді нехай йдуть "грати", а США подивляться – може допоможуть, а може і ні,

– розповів Павло Лакійчук.

Сполучені Штати, на його думку, зацікавлені у продажі зброї європейським партнерам. Саме тому США і вимагали, щоб європейські країни виділяли по 5% від свого ВВП на оборону. Трамп розраховує, що ці 5% підуть у бюджет США як купівля американської зброї.

Водночас європейці наполягають на тому, щоб ці кошти йшли на їхню власну оборонну, а це зовсім не подобається Трампу.

Що відомо про надання Україні американських ракет Tomahawk?