Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что главной преградой остается техническая подготовка инфраструктуры. Он отметил, что политическое решение о поставках не станет проблемой, если будут готовы платформы для запуска.
Почему Украина до сих пор не может запускать Tomahawk?
После международных соглашений наземные пусковые установки Tomahawk ликвидировали, а кораблей с такими системами Украина не имеет. Поэтому сейчас отсутствуют любые средства, которые позволили бы использовать эти ракеты.
Их пусковые установки были уничтожены, кроме тех, которые были установлены на кораблях американского флота,
– объяснил эксперт по авиации.
Поэтому одних только ракет недостаточно. Для реального применения нужны новые платформы или готовые комплексы от партнеров, что потребует времени и ресурсов.
Германия восстанавливает сухопутные пусковые установки
Германия работает над восстановлением наземных вариантов запуска Tomahawk по американской лицензии. В Балтийском регионе уже дежурят корабли с этими ракетами, а на берегу испытывают первые сухопутные установки.
Сейчас немцы начали восстанавливать, по чертежам американцев, по их лицензии, возможности включения Tomahawk в свою сухопутную программу,
– отметил Криволап.
Этот опыт может стать ориентиром для Украины. Партнеры способны предоставить не только ракеты, но и технологии для запуска, но интеграция таких систем потребует дополнительного времени.
Какие ракеты могут появиться раньше Tomahawk?
Запуск Tomahawk в Украине возможен, но это требует технической адаптации и создания платформ. Эксперт считает, что быстрее наше государство получит другие образцы вооружения.
Я надеюсь, что раньше мы получим "Фламинго" и другие ракеты, чем мы получим Tomahawk,
– подытожил эксперт по авиации.
Таким образом, более реалистичным для Украины сейчас выглядит усиление арсенала другими системами. Перспектива Tomahawk остается открытой, но требует дополнительной подготовки.
Что известно об украинской ракете "Фламинго":
- 17 августа появились первые фото ракеты FP-5 "Фламинго", а 20 августа президент подтвердил ее производство и заявил, что к зиме 2025/2026 года Украина будет иметь значительное количество этих снарядов.
- Производителем ракеты называют компанию Fire Point, которая планировала выйти на уровень около 200 единиц в месяц. Название "Фламинго" связывали с розовым цветом первых тестовых образцов.
- По данным Defense Express, ракета имеет дальность более 3000 километров, боевую часть 1150 килограммов и скорость до 950 километров в час.