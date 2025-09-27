Такое мнение в эфире 24 Канала высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, объяснив логику президента США относительно отношений с Украиной. Также на встрече лидеров Украины и США 23 сентября был поднят вопрос о возможной отмене запрета на поставки американского оружия для Киева.
К теме Трамп сообщил Зеленскому, что открыт к предоставлению оружия большой дальности, – WSJ
В чем Трамп видит перспективу завершения войны в Украине?
Добрянский подчеркнул, что в США надеялись, что Трамп поддержит Украину через введение новых санкций не только против России, но и против ее союзников, в частности, Китая.
Однако произошло, по его словам, то, что Трамп увидел и осознал, в частности, благодаря информации, что была передана от украинской стороны, что Киев планомерно сжигает российскую нефть.
Он видит цифры, в соответствии с которыми Россия будет иметь меньше возможностей продавать нефть в 2025 году. Вероятно, эта цифра будет исторически наименьшей. Также Трамп осознал, что благодаря этому США будет иметь возможность продавать больше энергоресурсов в Европу,
– отметил Андрей Добрянский.
Представитель Украинского конгресса Америки отметил, что в этом смысле для Трампа на первом месте не только экономическая выгода, но и он увидел перспективу одержать победу в российско-украинской войне.
Трамп не хочет продолжать войну в отличие от Джозефа Байдена. Он постоянно сетует, что эта война именно Байдена, а не его. И здесь Трамп видит возможность стать в ней победителем,
– сказал Добрянский.
Президент США также может поставлять Украине американскую технику и вооружение, хотя пока неизвестно, какую именно. В то же время Дональд Трамп, как заметил представитель Украинского конгресса Америки, хотел бы увидеть в текущем году, что украинскими силами будет ликвидировано еще больше нефтяных мощностей России. Тогда действительно будет приближен конец этой войны.
Что сказал Трамп во время встречи с Зеленским?
- Президент США отметил, что Украина может вернуть себе все территории и даже больше.
- Трамп считает, что экономика России стремительно приходит в упадок. В то же время на фронте россияне, хоть и наносят мощные удары, но их продвижение является минимальным. Кроме того, они теряют даже часть ранее оккупированных территорий.
- Также, как отметил Владимир Зеленский, американский президент уверен, что Киев должен отвечать на атаки России, нанося удары по российским энергетическим объектам. Также он придерживается мнения, что Украина также может атаковать российские заводы по производству беспилотников или ракетных объектов.
- Однако, как подчеркнул Зеленский, Украине для этого нужно дополнительное оружие, которое может предоставить США. Но Киев не обязательно будет его применять. Даже его наличие у Украины может, по словам украинского президента, "будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел и договаривался".