Глава Белого дома во время общения с журналистами сделал несколько громких заявлений. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Актуально Россия потратила миллионы, но не получила ничего, – Трамп призвал Путина остановиться

Как Трамп комментирует экономическую ситуацию в России?

Американский президент подчеркнул, что экономика России находится в катастрофическом состоянии и стремительно катится к упадку.

По его словам, российские войска безостановочно и безжалостно бомбардируют все на своем пути. Даже несмотря на это, продвижения "второй армии мира" минимальны, если они вообще есть.

Более того, Трамп заметил, что Россия теряет часть ранее контролируемых территорий, что свидетельствует об их слабости в этой войне.

В то же время президент США остается убежден, что если бы эту войну вела Америка под его руководством, она бы завершилась молниеносно, то есть всего за неделю, благодаря решительным действиям и эффективной стратегии.

Заметьте! Ранее в Офисе президента рассказали, что Дональд Трамп имеет доступ к информации о наступательных действиях ВСУ. Там отметили, что для Украины очень важно заручиться поддержкой со стороны американской разведки.

Предыдущие заявления Трампа относительно войны в Украине