Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Читайте также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику по Украине и что это значит для России

Как изменилась позиция Трампа относительно войны?

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, очевидный поворот Трампа в пользу того, чтобы Украина отвоевала всю свою территорию, свидетельствует о разочаровании президента США Путиным. Это произошло лишь через месяц после саммита в Аляске, который принес мало конкретных результатов.

В то же время, по словам чиновника, Трамп не сигнализировал о существенном изменении политики США в отношении Киева на Генеральной Ассамблее ООН, где он встретился с Владимиром Зеленским.

Президент США долго намекал, что Украине придется уступить территорию, чтобы завершить войну, поэтому его заявление 23 сентября стало заметным отходом от предыдущей позиции.

Но через несколько часов госсекретарь США Марко Рубио сообщил Совету Безопасности ООН, что война закончится за столом переговоров, а не на поле боя – это привычное повторение действующей политики США, что свидетельствует о том, что новый подход Трампа пока не реализуется на практике,

– говорится в материале.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, все, что делает Трамп, происходит сквозь призму "Как мы можем заключить сделку?".

Трамп длительное время очень разочарован Путиным. Он посылает очень сильный сигнал. Россия – огромная страна с огромной экономикой, у нее военная экономика, а Украина все же смогла защищать себя почти четыре года,

– добавил чиновник.

Президент США сделал ряд заявлений о войне: последние новости