Украинский президент признался, что они были довольно неожиданными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Что сказал Зеленский о заявлении Трампа?

Глава государства отметил, что заявление Трампа было "немного сюрпризом". В то же время он считает такие слова американского лидера очень позитивным сигналом.

Я увидел, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови Боже, чтобы так было,

– заявил Зеленский.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа: видео Fox News

Заявление Трампа по войне в Украине: коротко о главном