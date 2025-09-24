Украинский президент признался, что они были довольно неожиданными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Что сказал Зеленский о заявлении Трампа?

Глава государства отметил, что заявление Трампа было "немного сюрпризом". В то же время он считает такие слова американского лидера очень позитивным сигналом.

Я увидел, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови Боже, чтобы так было,
– заявил Зеленский.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа: видео Fox News

Заявление Трампа по войне в Украине: коротко о главном

  • Президент США заявил, что ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее. По его мнению, Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории и даже зайти дальше, ведь российский диктатор Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.

  • Заметим, что такое кардинальное изменение позиции Трампа произошло после двусторонней встречи с Владимиром Зеленским. Однако заявление президента США вызывает опасения, что вместо того, чтобы искать путь к миру, Трамп может просто "умыть руки".

  • Это связывают с тем, что глава Белого дома выразил уверенность в способности Украины вернуть свои территории. Однако проигнорировал тот факт, что Киеву не удалось этого сделать, когда Соединенные Штаты предоставляли десятки миллиардов долларов помощи.

  • Многие союзники США опасаются, что на самом деле Трамп таким образом лишь готовит почву для восстановления полноценных дипломатических и торговых отношений с Москвой.