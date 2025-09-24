Издание NYT отмечает, что радоваться такой резкой смене риторики Трампа не стоит. За ней скрыта опасность, передает 24 Канал.

Смотрите также Отношение Трампа к Украине изменилось: Зеленский назвал, каких шагов ждет Украина от США

Почему европейцы были шокированы заявлением Трампа об Украине?

Сообщение Трампа в соцсети удивило многих европейских лидеров и дипломатов.

В течение нескольких месяцев президент США и его советники намекали, что Украине, вероятно, придется уступить часть территорий ради заключения мирного соглашения с Россией. В один момент Трамп даже сказал президенту Украины, что у него "нет козырей".

Но во вторник, 23 сентября, Трамп кардинально изменил курс, заявив, что Украина может победить и вернуть утраченные территории.

Изменение позиции Трампа произошло после двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал это "большим сдвигом".

Американский лидер заявил, что его взгляды изменились, потому что он начинает "полностью понимать" военную и экономическую ситуацию. Политик назвал Россию "бумажным тигром" с огромными экономическими проблемами. Также он раскритиковал Москву за ее неспособность победить своего меньшего соседа на поле боя.

Непосредственно перед встречей с Зеленским Трамп заявил журналистам, что страны НАТО должны сбивать российские военные самолеты, которые заходят в их воздушное пространство.

В чем кроется опасность заявления Трампа?

Корреспондент по вопросам Белого дома и национальной безопасности Дэвид Сэнгер объяснил, почему лесть Трампа в адрес Украины опасна.

Вместо того, чтобы искать путь к миру, президент Трамп, похоже, теперь просто умывает руки относительно конфликта в Украине, – считает журналист.

Он указал на то, что президент США выразил уверенность в способности Украины вернуть свои территории. При этом политик проигнорировал тот факт, что Киеву не удалось этого сделать, когда США предоставляли десятки миллиардов долларов помощи.

Также Трамп предложил и в дальнейшем продавать оружие Европе, которое те смогут передавать Украине, но ничего не сказал о новой поддержке со стороны США. Завершил он свой пост странным предложением, пожелав всего наилучшего и Украине, и России.

Европейцы, прибывшие на Генассамблею ООН, пытались понять истинный смысл заявления Трампа о том, что Украина может выиграть войну против России. Один высокопоставленный европейский военный чиновник сказал, что она является запутанной и сбивает с толку.

Многие союзники США опасаются, что на самом деле Трамп таким образом лишь готовит почву для восстановления полноценных дипломатических и торговых отношений с Москвой – что давно является одной из его целей, как и целью Путина.

Что говорил Трамп на Генассамблее ООН?