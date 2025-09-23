Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп раскритиковал ООН на дебатах Генассамблеи ООН и вспомнил о войне в Украине: основные заявления

Как отреагировал Трамп на признание Палестины?

Американский лидер подчеркнул, что ХАМАС неоднократно отрицал разумные предложения о мире с Израилем, и несмотря на это, некоторые страны, присутствующие в ООН, в одностороннем порядке хотят признать Палестину как государство.

По его мнению, соответствующие действия лишь подпитывают конфликт и играют на руку ХАМАС.

Это слишком большой подарок для террористов ХАМАС. Это будет наградой им за эти ужасные злодеяния, в частности 7 октября 2023 года. Они отказываются заложников освободить, принять прекращение огня,

– заявил он.

Трамп добавил, что ХАМАС уже и так "очень много забрал", отметив, что сейчас миру нужно объединиться для освобождения заложников. Он подчеркнул, что в Секторе Газа нужно остановить немедленно и для этого надо переговоры.

Кто признал Палестину?