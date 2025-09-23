Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке, передает 24 Канал.
Как отреагировал Трамп на признание Палестины?
Американский лидер подчеркнул, что ХАМАС неоднократно отрицал разумные предложения о мире с Израилем, и несмотря на это, некоторые страны, присутствующие в ООН, в одностороннем порядке хотят признать Палестину как государство.
По его мнению, соответствующие действия лишь подпитывают конфликт и играют на руку ХАМАС.
Это слишком большой подарок для террористов ХАМАС. Это будет наградой им за эти ужасные злодеяния, в частности 7 октября 2023 года. Они отказываются заложников освободить, принять прекращение огня,
– заявил он.
Трамп добавил, что ХАМАС уже и так "очень много забрал", отметив, что сейчас миру нужно объединиться для освобождения заложников. Он подчеркнул, что в Секторе Газа нужно остановить немедленно и для этого надо переговоры.
Кто признал Палестину?
Еще 21 сентября Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали Палестинское государство. Ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию о его создании.
Уже 22 сентября в Италии прошла общенациональная забастовка из-за отказа премьера Мелони признавать Палестину. Акцию протеста объявили несколько профсоюзов в знак недовольства политикой в отношении Газы.
В тот же день Франция признала Палестину, планируя открыть там посольство. Признание также впоследствии поддержали Мальта, Люксембург, Бельгия, Монако, премьер Испании призвал к ее полному членству в ООН.