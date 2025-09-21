Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Кира Стармера, Марка Карни и Энтони Албанезе соответственно. Речь идет о решении арабо-израильского конфликта на основе образования двух государств.

Смотрите также "Черный сентябрь" в Мюнхене: почему произошел теракт на Олимпиаде-1972 и как отомстил Моссад

Как государства признали Палестину?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал видеообращение, в котором объявил о признании Палестинского государства. Однако политик также отметил террористическую природу ХАМАСа – Лондон будет настаивать на исключении участия группировки в управлении страной и готовит против нее дополнительные санкции.

Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает государство Палестина,

– сказал Стармер.

Напомним, в эксклюзивном интервью 24 Канала посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отметил, что признание палестинского государства сейчас стало бы незаслуженной наградой ХАМАСу после событий 7 октября. По его мнению, это не поможет решить проблему, а наоборот – усилит мотивацию террористов.

Об аналогичном шаге сообщил и премьер-министр Канады Марк Карни. По его словам, сейчас официальной политикой действующего правительства Израиля является то, что "Палестинского государства не будет".

Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении обещания мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль,

– говорится в заявлении.

О признании "законных и давних стремлений народа Палестины к созданию собственного государства" говорится и в совместном заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.

Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии к двугосударственному решению, которое всегда было единственным путем к длительному миру и безопасности для израильского и палестинского народов,

– считают в стране.

Признание Палестинского государства: последние новости