Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически выступил против этого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
ООН поддержала создание Палестинского государства
Резолюция, которую поддержали 142 страны, при 10 "против" и 12 воздержаниях, базируется на "Нью-Йоркской декларации" и предусматривает поэтапное урегулирование почти 80-летнего конфликта. Накануне голосования Нетаньяху заявил, что Палестинского государства не будет, подписывая соглашение о расширении поселений на Западном берегу, который палестинцы считают своей территорией.
Спонсорами резолюции выступили Франция и Саудовская Аравия, которые ранее в этом году одобрили декларацию на конференции высокого уровня по реализации плана двух государств. Ожидается, что израильско-палестинский конфликт станет главной темой ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи, стартующей 22 сентября, а палестинская сторона надеется на признание своего государства еще 10 странами.
Посол Палестины в ООН Рияд Мансур отметил, что поддержка резолюции демонстрирует международное стремление к мирному урегулированию.
Мы приглашаем сторону, которая все еще настаивает на варианте войны и разрушения, и пытается уничтожить палестинский народ и украсть их землю, прислушаться к звуку разума – к звуку логики мирного решения этого вопроса, и к тому убедительному посланию, которое сегодня резонировало в этой Генеральной Ассамблее,
– сказал он.
В то же время посол Израиля Дэнни Данон охарактеризовал документ как "театр" и считает, что единственным бенефициаром является ХАМАС.
США, главный союзник Израиля, также выступили против декларации и резолюции, назвав их "еще одним ошибочным и несвоевременным рекламным трюком, который подрывает серьезные дипломатические усилия по прекращению конфликта". С таким заявлением выступил советник миссии США Морган Ортагус.
Декларация осуждает нападения ХАМАС на гражданских в южном Израиле 7 октября 2023 года, в результате которых погибли около 1200 человек и 250 попали в заложники, из которых 48 остаются в плену. Одновременно документ критикует действия Израиля в Газе, в частности обстрелы гражданской инфраструктуры и блокаду, которая вызвала гуманитарный кризис.
Она предусматривает передачу контроля над всей палестинской территорией Палестинской администрации, создание переходного комитета после прекращения огня и передачу оружия ХАМАС новому руководству. Также поддерживается развертывание международной стабилизационной миссии под эгидой ООН для защиты гражданских, мониторинга прекращения огня и обеспечения безопасности для обеих сторон.
Документ призывает страны признавать государство Палестина, подчеркивая, что "незаконные односторонние действия представляют экзистенциальную угрозу для реализации независимого государства Палестина".
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- Днем 9 сентября Израиль ударил по руководству ХАМАС в столице Катара, могли погибнуть высокопоставленные члены движения. Вероятно, жертвой стал главный переговорщик Халиль аль-Хайя; в МИД Катара осудили атаку.
- В прошлом месяце в результате израильского удара по больнице в Газе погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе 5 журналистов и 4 медицинских работников, еще несколько десятков человек получили ранения.
- Израиль признал инцидент "трагической ошибкой" и проводит расследование, а международные организации требуют независимого расследования из-за гибели журналистов.