Как ХАМАС пришел к власти в Палестине?

Насколько люди ответственны за свой демократический выбор? Этот вопрос актуален не только для Ближнего Востока. Об этом пишет Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

Украина – классический пример голосований, где избиратели выбирали президентов, политические партии, депутатов от округов, опираясь на все что угодно, только не на ум. Последний вариант – "хоть посмеемся" – чего стоит. А избрание Януковича? Что, среди моих читателей нет избирателей Януковича? Чем вы думали и о чем?

Хорошо, это такое лирическое отступление. Теперь давайте поговорим об избрании ХАМАС в 2006 году и насколько релевантен тезис, что люди в Газе ответственны за все, что делает эта организация. Чтобы не было представления, мол, я реконструирую реальность, вот вам статья Александра Богомолова и Игоря Семиволоса от 2006 года "Зеленые плоды демократии", где мы подробно описали причины и возможные последствия победы ХАМАС на парламентских выборах. Приведу лишь одну цитату: "Победу на выборах ХАМАС принесли вовсе не голоса убежденных исламистов, а умеренные и вполне светские избиратели, которые наконец решили проучить коррумпированных чиновников".

Среди других причин победы ХАМАС мы определили следующие:

патернализм и неспособность быстро решить текущие проблемы палестинского общества,

успешная социальная политика ХАМАС,

продолжение оккупации и тому подобное.

Не буду пересказывать дальше, можете перейти по ссылке и прочитать сами. Там есть дискуссия о признании Израиля внутри палестинского общества, предложения перемирия (гудна) между ХАМАС и Израилем на 15 – 50 лет и надежды на политическую трансформацию исламистского движения через обретение власти.

Мы имеем преимущество, в отличие от авторов статьи 2006 года, и знаем, что было дальше. Я дам вам краткую хронологию этого. Правительство Исмаила Хании было сформировано 29 марта 2006 года, и оно состояло из технократов и членов ХАМАС. Переговоры о правительстве национального единства провалились из-за принципиальных разногласий, в частности относительно признания ООП (ФАТХ) единственным представителем палестинцев на международной арене.

Со стороны США, Израиля и ЕС были введены санкции. В марте 2006 года Хания посещает Москву, где в переговорах с Владимиром Путиным отмечает, что ХАМАС пересмотрит подписанные соглашения и оставит только те, отвечающие палестинским интересам, в частности создание государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме и освобождение палестинских заключенных.

В июне 2006 года отношения между ФАТХ и ХАМАС продолжают ухудшаться на фоне попыток последних подчинить себе палестинские силы безопасности, которые состояли из нескольких подразделений, таких как превентивная служба безопасности, гражданская полиция и другие, которые финансировались и координировались при поддержке международных доноров. Большинство их руководителей были лояльными к президенту ПНА Махмуду Аббасу и ФАТХ.

После неудачи ХАМАС создает свои полицейские силы, так называемые Исполнительные силы безопасности (Executive Force), в Секторе Газа. Эта структура должна была состоять из лояльных к ХАМАС бойцов, включая членов их военного крыла – бригад Изз ад-Дин аль-Кассам.

Цель состояла в том, чтобы создать параллельную силовую структуру, которая бы подчинялась правительству ХАМАС и могла противостоять влиянию сил безопасности ФАТХ. Махмуд Аббас, как президент ПНА, заявил, что создание Исполнительных сил безопасности является неконституционным, поскольку, по палестинскому законодательству, президент имеет верховный контроль над всеми силами безопасности. Аббас и ФАТХ расценили действия ХАМАС как попытку узурпации власти и создания параллельной армии.

В ответ ФАТХ усилил контроль над своими силами безопасности на Западном берегу и в Газе, что привело к росту напряжения. В июне начинаются первые столкновения между палестинскими силами безопасности и хамасовскими подразделениями.

Следует отметить, что среди хамасовских политиков на тот момент выделилась умеренная группа, которая призвала к прекращению конфронтации, признание всех соглашений Осло и Израиля. С ростом эскалации конфликта их голоса становились все более весомыми.

Как усилилось радикальное крыло ХАМАС?

Радикальная часть ХАМАС 25 июня 2006 года захватывает израильского солдата Гилада Шалита через туннель на границе с Газой. Это приводит к операции Израиля "Летний дождь" в секторе Газа, что усиливает напряжение в регионе. Израиль осуществляет массовые аресты палестинцев, включая членов парламента и правительства от ХАМАС.

В частности, в ночь на 29 июня 2006 года Израиль арестовал десятки представителей ХАМАС на Западном берегу Иордана, среди которых было 8 министров правительства Хании и более 20 членов Палестинского законодательного совета (парламента). Среди арестованных были такие ключевые фигуры, как министр финансов Омар Абдель-Разик, министр образования Нассереддин аш-Шайер и другие высокопоставленные чиновники.

Эти аресты Израиль обосновывал обвинениями в террористической деятельности и причастности к похищению Шалита.

По странному стечению обстоятельств, большинство арестованных парламентариев и чиновников принадлежали к умеренным политикам, что, в свою очередь, усилило радикальное крыло исламистов. Аресты происходили и в дальнейшем. Всего было арестовано до 40 палестинских парламентариев.

Попытки достичь перемирия прилагались, но они были очень шаткими. В июне 2007 года ХАМАС нарушает перемирие и начинает наступление в Секторе Газа. До 13 июня силы ХАМАС захватывают ключевые объекты ПНА, включая резиденцию Махмуда Аббаса. 14 июня весь Сектор Газа оказывается под контролем ХАМАС. 14 июня 2007 года Махмуд Аббас объявляет о роспуске правительства национального единства и вводит чрезвычайное положение.

Исмаила Ханию официально отстраняют от должности премьер-министра, а на Западном берегу Иордана формируется новое правительство под руководством Салама Файяда. ХАМАС отвергает это решение, заявляя, что Хания продолжит руководить правительством в Секторе Газа. Это приводит к фактическому расколу ПНА на два анклава:

Сектор Газа под контролем ХАМАС;

Западный берег под контролем ФАТХ.

О чем свидетельствует эта история?

Во-первых, ХАМАС побеждает не под исламистскими лозунгами, а под антикоррупционными. Это было протестное голосование.

Во-вторых, ХАМАС силой захватывает власть в Газе, поэтому тезис, что это выбор палестинцев и они за это должны страдать, является манипуляционным.

В-третьих, Израиль всячески способствовал усилению радикального крыла ХАМАС для стимулирования раскола.