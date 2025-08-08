Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о плане военного захвата всей Газы?

Идея принадлежит Нетаньяху. В официальном заявлении говорится, что так можно достичь решительной победы над ХАМАС. Гражданским вне зон боевых действий обещают гуманитарную помощь.

5 принципов прекращения войны, которые принял кабинет Нетаньяху:

разоружение ХАМАС;

возвращение всех 50 заложников;

демилитаризация Газы;

израильский контроль безопасности над анклавом;

создание в Газе альтернативной гражданской администрации, которая не предусматривает участия ни ХАМАС, ни Палестинской администрации.

Интересно, что израильские военные были против идеи Нетаньяху, то есть это политическое решение. Они отмечали, что расширение операций может поставить под угрозу заложников в Газе и привести к большему количеству убийств гражданских палестинцев.

Как анонимно передают слова начальник штаба израильских вооруженных сил, генерал-лейтенанта Эяля Замира, резервисты истощены. К тому же военные становятся ответственными за управление миллионами палестинцев.

Военные считают, что могут захватить остальную часть Газы в течение нескольких месяцев, но создание системы, подобной той, которую они контролируют на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, потребует до пяти лет непрерывных боевых действий,

– говорят представители служб безопасности.

Парламентская оппозиция тоже раскритиковала эту идею. Там опасаются, что ХАМАС казнит заложников или что те погибнут во время боевых действий.

Нетаньяху же уверяет, что Израиль не заинтересован в сохранении постоянного контроля над всем анклавом, мол, его передадут "арабским силам".

Тель-Авив захватил около 75% Газы. Вне контроля Израиля – прибрежная полоса от города Газа на севере до Хан-Юниса на юге.