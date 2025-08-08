Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про план військового захоплення всієї Гази?

Ідея належить Нетаньягу. В офіційній заяві ідеться, що так можна досягти рішучої перемоги над ХАМАС. Цивільним поза зонами бойових дій обіцяють гуманітарну допомогу.

5 принципів припинення війни, які ухвалив кабінет Нетаньягу:

роззброєння ХАМАС;

повернення всіх 50 заручників;

демілітаризація Гази;

ізраїльський безпековий контроль над анклавом;

створення в Газі альтернативної цивільної адміністрації, яка не передбачає участі ні ХАМАС, ні Палестинської адміністрації.

Цікаво, що ізраїльські військові були проти ідеї Нетаньягу, тобто це політичне рішення. Вони наголошували, що розширення операцій може поставити під загрозу заручників у Газі та призвести до більшої кількості вбивств цивільних палестинців.

Як анонімно передають слова начальник штабу ізраїльських збройних сил, генерал-лейтенанта Еяля Заміра, резервісти виснажені. До того ж військові стають відповідальними за управління мільйонами палестинців.

Військові вважають, що можуть захопити решту Гази протягом кількох місяців, але створення системи, подібної до тієї, яку вони контролюють на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, вимагатиме до п'яти років безперервних бойових дій,

– говорять представники служб безпеки.

Парламентська опозиція теж розкритикувала цю ідею. Там побоюються, що ХАМАС стратить заручників або що ті загинуть під час бойових дій.

Нетаньягу ж запевняє, що Ізраїль не зацікавлений у збереженні постійного контролю над усім анклавом, мовляв, його передадуть "арабським силам".

Тель-Авів захопив близько 75% Гази. Поза контролем Ізраїлю – прибережна смуга від міста Газа на півночі до Хан-Юніса на півдні.