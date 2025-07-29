Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кира Стармера по итогам заседания правительства Британии 29 июля.

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Стармер ответил, когда может признать Палестину?

Британский премьер отметил, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа остается тяжелой. Стармер призвал Израиль обеспечить отправку гуманитарной помощи в анклав, чтобы предотвратить голод, а также прекратить обстрел гражданских лиц.

В то же время глава правительства Соединенного Королевства отметил, что его страна давно стремится признать государство Палестина, ведь его государственность является неотъемлемым правом палестинского народа и важна для долгосрочной безопасности Израиля.

Мы решительно настроены защитить жизнеспособность решения на основе двух государств, поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН,

– говорится в заявлении Кира Стармера.

Он также отметил, что Великобритания признает независимость Палестины, если израильское правительство не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Газе и не обязуется придерживаться долгосрочного устойчивого мира, в частности позволив ООН немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи народу Газы и четко заявив, что на Западном берегу реки Иордан не будет аннексий.

"Перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН мы осуществим оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги", – добавили в британском правительстве.

К слову, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Палестину как государство, и планирует объявить это на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху резко осудил решение французского главы.

