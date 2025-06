Война ХАМАС и Израиля привела к коренным геополитическим изменениям как для израильтян, так и для палестинцев. В Евросоюзе, где в последние годы тема признания Палестины не находилась столь явно на повестке дня, начали менять свою политику, больше говорить о праве палестинцев на собственное отдельное государство и в конце концов признавать его независимость.

Так, в мае 2024 Испания, Норвегия и Ирландия признали независимость государства Палестины, что, конечно, было осуждено израильской стороной, которая восприняла этот шаг как недружественный.

Решение этих трех государств было ответом Израиля на его действия в Секторе Газа, где во время операции "Железные мечи" против ХАМАС израильская армия буквально стирала целые районы палестинского эксклава, не считаясь с потерями. Такие действия также привели к активизации пропалестинского движения в западных государствах.

Как изменилось отношение к Израилю и ХАМАС после войны в Секторе Газа, какая история признания Палестины и как геополитические игроки влияют на будущее региона – читайте во втором материале 24 Канала из цикла "Арабо-израильские войны: мифы, правда и геополитический расклад".

Палестина – это непризнанное государство?

Еще в 1947 году ООН представил план по разделению исторической области Палестины на еврейское и арабское государства по концепту "Две страны – два народа". Этот план базировался на отчете комиссии Пиля, который был сформирован еще в 1937 году, когда Палестина была под управлением Британии по мандату Лиги Наций.

Согласно плану ООН палестинцы получили юридическую возможность создать собственное государство, хотя и на более ограниченной территории. Однако палестинские арабы не восприняли этот документ, считая его несправедливым. Это спровоцировало арабо-израильскую войну, длившуюся в 1947 – 1949 годах.

В результате войны новообразованное государство Израиль установило контроль не только над территорией, предусмотренной планом ООН для еврейского государства, но и примерно над 60% земель, предназначенных для арабского государства. К этим территориям вошли районы Яффо, Лидда и Рамле, Верхняя Галилея, части Негева и широкая полоса вдоль трассы Тель-Авив – Иерусалим. Израиль также захватил Западный Иерусалим, который должен был войти в международную зону вместе с окружающими территориями.

Между тем Трансиордания установила контроль над Восточным Иерусалимом и Западным берегом, аннексировав эти земли в следующем году, а Египет – над Сектором Газа.

Простым контролем территорий Израиль не ограничивался и начал создавать еврейские поселения и силой выталкивать палестинцев с их родины, что в 1948 году вылилось в более масштабную катастрофу, известную как Накба. Поэтому палестинцы были вынуждены искать новые дома в других государствах, а также поселяться компактно на границе с Израилем.

После Шестидневной войны в 1967 году всю территорию, которая была выделена для будущего арабо-палестинского государства, стал контролировать Израиль. Палестинцы в ответ на это активизировали террористическую деятельность в отношении израильтян.

15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета (высшего органа Организации освобождения Палестины, ООП) было провозглашено создание Государства Палестина. Декларацию независимости зачитал лидер ООП Ясир Арафат. Его же через год избрали главой непризнанного государства Палестины.

На момент провозглашения независимости ООП не контролировала территории, на которые претендовала. Однако к середине декабря 1988 года около 75 государств признали Государство Палестина, а к февралю 1989 года их количество возросло до 93.



Какие государства мира признали независимость Палестины / Карта BBC

Среди стран, которые признали независимость Палестины был и Советский Союз и страны Варшавского договора, которые на тот момент контролировались советами.

Среди них была и Украина, которая на тот момент была УССР. Однако после обретения нашей независимости позиция государства в отношении Палестины не изменилась: Украина признает право Палестины на независимость, однако выступает за путь переговоров.

В целом можно выделить несколько волн, когда страны признавали независимость Палестины, а именно: 1988 – 1989, 1992, 2010 – 2013 и 2024 годы.

Израиль, в свою очередь не признает Палестину как независимое государство. Израильская позиция заключается в том, что создание Палестинского государства должно быть результатом прямых переговоров между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА), а не односторонних действий.

Справка! Палестинская национальная администрация (ПНА) была создана в 1994 году в соответствии с соглашениями в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). ПНА получила ограниченную автономию на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа. Над последним регионом ПНА потеряла контроль в 2006 году после мятежа ХАМАС. Теперь группировка фактически контролирует анклав и до сих пор.



Палестинская национальная администрация сейчас руководит внутренними делами и безопасностью в определенных районах Западного берега реки Иордан, однако Израиль сохраняет контроль над границами, воздушным пространством и безопасностью в большинстве этих территорий.

Израиль настаивает на том, что любое будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным и не представлять угрозы для безопасности Израиля.

В 1993 году, в рамках Соглашения Осло, Израиль признал Организацию освобождения Палестины (ООП) как представителя палестинского народа, а ООП, в свою очередь, признала право Израиля на существование. Однако это все же не привело к признанию Израилем независимого палестинского государства.



Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и глава ООП Ясир Арафат пожимают друг другу руки на глазах президента США Клинтона, 13 сентября 1993 года / Фото Белого дома

Сейчас Палестину не признает большинство стран Европейского Союза, США, Великобритания, страны Содружества и Япония. Поэтому правовой статус государства остается подвешенным.

В то же время в 2025 году Израиль возродил план по аннексии и поглощению Палестинской Администрации. Так, в конце мая правительство Израиля одобрило строительство 22 новых поселений на оккупированном Западном берегу Иордана, которую израильтяне называют Иудеей и Самарией. Это самое большое расширение страны за последние десятилетия.

Министр обороны Израиля Кац заявил, что создание новых поселений направлено на укрепление безопасности Израиля и предотвращение создания палестинского государства. Международное сообщество осудило это решение и пригрозило санкциями.

Как война ХАМАС против Израиля стала катализатором признания Палестины в мире

После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, безусловно, большая часть мира осуждала действия палестинской группировки и выражала сочувствие израильтянам в связи с агрессией. Лишь небольшая когорта арабских государств и группировок, включая Иран и "Хезболлу", поддерживали действия палестинцев и призывали к большей эскалации конфликта. Однако все изменилось с началом операции "Железные мечи" в Секторе Газа.

В прошлом материале цикла было отмечено, что ХАМАС абсолютно пренебрегает правилами ведения и войны и размещается в гражданских объектах в плотной застройке анклава и атакует израильтян оттуда.

Поэтому израильская армия, чтобы ликвидировать террористов, наносила удары по объектам Газы, в результате чего также страдали и погибали гражданские люди. За этим, конечно, не могло спокойно наблюдать европейское сообщество, которое в итоге начало сочувствовать палестинцам, а Израиль обвинять в геноциде.

В ответ на действия Израиля в мае 2024 года независимость государства Палестина признали такие государства-члены ЕС, как Испания, Норвегия и Ирландия. Позже это также сделала и Армения.

Между Испанией и Израилем вообще пробежала черная кошка. Дошло даже до того, тогдашний министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил о запрете консульству Испании в Иерусалиме осуществлять консульскую деятельность или предоставлять консульские услуги жителям Палестинской автономии. Также он обменялся скандальными твитами с испанской стороной.

Не менее важным в вопросе войны ХАМАС и Израиля является иск в Международный уголовный суд в Гааге, который подала в декабре 2023 года Южно-Африканская Республика против Израиля. ЮАР обвиняет Тель-Авив в совершении "умышленного геноцида" населения Газы, в частности создании гуманитарного кризиса и массовых убийств в палестинском анклаве.

26 января 2024 года Международный суд объявил предварительное решение, признав обвинения, изложенные Южной Африкой, "правдоподобными". Суд обязал Израиль принять все необходимые меры для предотвращения актов геноцида, прекращения и наказания за подстрекательство к нему, а также обеспечить предоставление базовых гуманитарных услуг в Секторе Газа.

К иску Южной Африки присоединились такие страны, как Испания, став первой страной ЕС, которая это сделала, Чили, Колумбия, Никарагуа, Ливия, Мексика, Ирландия, Австрия, Турция, Бразилия, а также многие государства Африки и Азии. Рассматривают возможность присоединиться к иску также Норвегия и Канада.

Какую роль в этом сыграла активизация пропалестинского движения в мире

В то же время в мире начали прокатываться волны пропалестинских демонстраций и митингов

Кроме арабских стран, Турции и Ирана, протесты разгорелись во многих странах Европы и США. Это были как студенческие пропалестинские и антиизраильские демонстрации, так и, например, протесты против вступления израильской представительницы Эден Голан на песенном конкурсе "Евровидение" в шведском Мальме в 2024 году.

Повторилась история на конкурсе и в 2025 году. Тогда Израиль представляла Юваль Рафаэль, которая пережила нападение ХАМАС 7 октября 2023 года на участников фестиваля NOVA. Рафаэль укрылась в публичном бомбоубежище вблизи кибуца Беэри вместе с полусотней других людей. Когда боевики ХАМАС забросили в хранилище гранаты, она получила ранения от осколков и притворялась мертвой – это в итоге спасло ей жизнь. Рафаэль стала одной из 12 человек, которым удалось выжить.

Пропалестинские активисты пытались сорвать выступление певицы на конкурсе, освистывая ее во время выступления и выкрикивая антиизраильские лозунги. Однако это не помешало Рафаэль прекрасно выступить и занять второе место на Евровидении.

Конечно, злые языки, включая победителя нынешнего конкурса JJ, нашли своеобразный "еврейский заговор" и начали апеллировать, что якобы певице дали баллы исключительно из-за войны в Израиле, но, как говорят: The Winner Takes It All.

Впрочем, на Евровидении скандал с участием страны не утих – и ряд стран пригрозили бойкотированием конкурса в 2026 году, если там будет участвовать Израиль.

Также одной из самых ярких студенческих демонстраций стали пропалестинские протесты в Колумбийском университете в США в апреле 2024 года. Студенты установили палаточный городок перед главной библиотекой, обвиняя университет и правительство США в поддержке "геноцида в Секторе Газа" и призывая прекратить сотрудничество с компаниями, которые, по их мнению, получают прибыль от "израильской оккупации Палестины".

Администрация университета пыталась мирно урегулировать ситуацию, но в конечном итоге вызвала полицию для разгона демонстрантов. Эти события вызвали обвинения в антисемитизме со стороны студентов-евреев и руководства университета. Протесты распространились на другие университеты США, что привело к многочисленным арестам студентов и преподавателей по всей стране.



Пропалестинская акция протеста в Колумбийском университете в Нью-Йорке в апреле 2024 года / Фото Stefan Jeremiah, AP

Обратите внимание! Студенческие пропалестинские протесты в Колумбийском университете продолжаются время от времени до сих пор.

Интересно, что нынешняя администрация президента Дональда Трампа после прихода к власти в январе 2025 года использовала пропалестинские протесты в университетах как повод для попытки ликвидации университетского самоуправления.

Кроме того, 30 января Дональд Трамп подписал закон по борьбе с антисемитизмом, который предусматривает депортацию студентов колледжей и других лиц, которые принимали участие в пропалестинских протестах, а также аннулирование таким студентам их виз на обучение.

Активными протесты были и в Британии, Италии, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах.

Одной из самых ярких фигур в пропалестинских акциях стала известная шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она участвует в акциях с октября 2023 года.

Грета открыто осуждала военные действия Израиля в Секторе Газа, а также выступала против участия Израиля в песенном конкурсе "Евровидение-2024". В октябре 2024 года бельгийская полиция задержала Тунберг в Брюсселе во время акции, когда она вместе с другими участниками перекрыла движение транспорта в центре города.

В начале июня 2025 Грета Тунберг вместе со своими единомышленниками отправилась в Сектор Газа на судне Madleen, с целью прорвать израильскую блокаду, доставить гуманитарную помощь местному населению и привлечь внимание мирового сообщества к гуманитарному кризису в регионе.

Грета Тунберг хочет высадиться на берегу Сектора Газа на судне Madleen / Фото из инстаграма экоактивистки

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не позволит высадку корабля в Газе, назвав судно активистов "флотилией ненависти". И флотилия "Коалиция свободы" ответила, что не боится угроз и уже 8 июня планирует достичь берегов Газы.

Позже стало известно, что израильские военные перехватили судно Madleen с Гретой Тунберг и еще 11 активистами и сейчас разбираются с ними.

Все пассажиры "селфи-яхты" целы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено,

– заявили в МИД Израиля.

Армия обороны Израиля перехватила судно, что направлялось к берегам Газы, где была Грета Тунберг / Видео с аккаунта МИД Израиля в соцсети Х

Сейчас судно буксируют в Израиль, впоследствии активистов вернут в их страны. МИД Израиля также добавил, что "незначительное количество гуманитарной помощи" с судна Израиль все-таки передаст в Газу.

Ордер на арест Нетаньяху и Галанта

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время военных действий в Секторе Газа с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Это решение стало беспрецедентным, поскольку впервые МУС выдал ордер на арест действующего главы правительства государства, которое является близким союзником США.



Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаньяху / Фото Yonatan Sindel / Flash90

Примечательно, что эти же ордера Международный уголовный суд планировал выдать и на руководство ХАМАС, но в конечном итоге ограничился только палестинским террористом Мохаммедом Дейфом, поскольку другие были ликвидированы в результате успешных действий израильской армии, хотя потом ХАМАС признал и гибель самого Дейфа. То есть таким образом израильское руководство и ХАМАС приравняли между собой в преступлениях против человечности.

МУС "удалось сохранить лицо" затягиванием выдачи ордеров – и они были сделаны только после смерти представителей ХАМАС. Этим МУС очень разозлил США, которые ввели против суда санкции, нанеся удар по репутации инстанции, выдавшей ордер на арест Путина.

Интересно! Израиль не ратифицировал Римский статут, который по сути является документом, что основывает МУС и позволяет государствам обращаться в инстанцию с иском. Но ратифицировала документ Палестина, и на Сектор Газы распространяется часть этого статута.

Прокурор МУС Карим Хан обвинил Нетаньяху и Галанта в умышленном использовании голода как метода ведения войны, а также в умышленных нападениях на гражданское население. Согласно материалам дела, израильское руководство сознательно ограничивало поставки жизненно необходимых ресурсов в Сектор Газа, включая еду, воду, медикаменты, горючее и электроэнергию. Эти действия, по данным следствия, привели к гуманитарному кризису и многочисленным смертям среди мирного населения.

Решение МУС вызвало широкий резонанс в международном сообществе. Некоторые страны, в частности США, Великобритания, Германия и Италия, осудили действия суда, считая их несправедливыми и такими, что подрывают право государств на самозащиту от террористических угроз. В то же время другие государства, такие как Нидерланды, Франция, Бельгия и Ирландия, поддержали решение МУС, подчеркивая важность привлечения к ответственности за военные преступления независимо от статуса обвиняемых.

Власти Израиля резко раскритиковали решение МУС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его "абсурдным" и "антисемитским", утверждая, что оно подрывает право демократических государств на самозащиту. Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало это как "исторический позор", который будут помнить на протяжении веков. Со своей стороны, представители ХАМАС также осудили решение суда, заявив, что оно приравнивает "жертву к палачу" и игнорирует право палестинского народа на сопротивление оккупации.

Выдача ордеров на арест израильских лидеров стала важным поворотным моментом в международном восприятии израильско-палестинского конфликта. Это решение подчеркнуло готовность международных институтов рассматривать действия обеих сторон конфликта и привлекать к ответственности за нарушение международного гуманитарного права.

Ранее подобные меры в основном касались лидеров стран, которые не являются союзниками западных государств. Теперь же МУС продемонстрировал, что его юрисдикция распространяется на всех, кто подозревается в совершении военных преступлений, независимо от их политической принадлежности или международных союзов.

Однако ордер на арест Нетаньяху не остался для Международного уголовного суда без последствий. В начале февраля Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля. В Гааге осудили этот шаг и отметили, что продолжат работать, даже несмотря на санкции.

Позже венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна должна пересмотреть свое участие в МУС и отношения с институтом. В этом кейсе интересным стал визит Биньямина Нетаньяху в Венгрию в апреле 2025 года. Поскольку тогда страна еще была членом МУС то по ордеру должна была бы задержать израильского главу правительства, но этого не сделала. Подобное уже было на практике, когда Монголия, которая также является членом МУС отказалась арестовывать российского диктатора Владимира Путина, когда тот прибыл в страну с визитом в сентябре 2024 года.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Будапеште, 3 апреля 2025 года / Фото AP

В результате в конце мая 2025 года Национальная ассамблея Венгрии одобрила выход страны из МКС, став первой страной-членом ЕС, которая разрывает связь с инстанцией.

Однако до Венгрии о намерении не задерживать Нетаньяху сообщили и в Польше. Дело в том, что в начале января 2025 года появились слухи о возможном участии Нетаньяху в мероприятиях 27 января – 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц, но фактического приглашения или намерения поехать у Нетаньяху не было. Польское правительство гарантировало беспрепятственный проход для представителей Израиля, включая премьера, однако тот не поехал, ссылаясь на риск ареста, даже несмотря на заверения Польши.

Что будет дальше из-за изменения отношения к Израилю и Палестине в мире

Сейчас тематика Палестины и Израиля до сих пор продолжает оставаться одной из первых на повестке дня. Все больше государств хотят признать независимость государства, в частности свою приверженность этому вопросу проявляли Франция и Мальта.

Более того, с 17 по 20 июня в Нью-Йорке пройдет конференция с участием большой группы стран, среди них страны Совета безопасности ООН (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) и Саудовская Аравия. Во время конференции представители стран-участниц обсудят возможность признания государства Палестина.

Франция и Великобритания настаивают, что признают Палестину только после того, как группировка ХАМАС перестанет иметь влияние на правительство частично признанного государства. Поэтому признание Палестины на конференции планируют рассматривать как последний шаг по прекращению огня в Секторе Газа.

Ходили также слухи, что и Дональд Трамп мог признать независимость Палестины. Однако пока прямых доказательств этого нет.

Напряженной остается ситуация в Секторе Газа, где израильтяне продолжают проводить военную операцию, пытаясь уничтожить ХАМАС. Из-за жестких действий со стороны израильского правительства некоторые партнеры страны пересматривают отношения с Тель-Авивом и замораживают некоторые совместные проекты. Так, Великобритания приостановила переговоры о свободной торговле с Израилем, а ЕС хочет пересмотреть свое соглашение об ассоциации со страной.

Главный партнер Израиля США сейчас пытается сближаться с такими странами, как Саудовская Аравия и Катар, что также вызывает беспокойство у Израиля. В то же время и сам Биньямин Нетаньяху делает многое, чтобы усиливать изоляцию Израиля на международной арене, в частности строительство тех самых поселений на территории Западного берега реки Иордан, что осуждают многие страны.

Поэтому ситуация сложилась такая, что все больше государств пытаются смотреть в сторону Палестины, развивать с ними отношения и готовы признать независимость государства, а с Израилем наоборот – замораживание партнерства и пересмотр политики. Однако если все же перемирие между Израилем и Палестиной дойдет до более-менее устойчивого мира и диалога, то, конечно, события будут разворачиваться совершенно иначе и зависеть от действий как израильского, так и палестинского правительств.

Не забываем также и об уголовном деле, которое ведет Международный уголовный суд, ведь и в этом случае могут вскрыться новые поразительные факты, которые также повлияют на "склонение чаш весов" для каждой из сторон.