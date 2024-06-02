Кроме того, наше государство сделает все для окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пленарной сессии на полях конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре, передает 24 Канал.

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Зеленский заявил, что Украина признает Израиль и Палестину

Отвечая на вопрос журналистки, президент подчеркнул, что Украина является справедливой страной, которая уважает международное право и устав ООН.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС, это было в первый день атаки на гражданское население Израиля, атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться", – пояснил Зеленский.

Однако после этого, по словам главы государства, когда Израиль был на территории Сектора Газы и был гуманитарный кризис, Украина объявила о готовности предоставить гуманитарную помощь Газе. Кроме того, страна подчеркнула важность соблюдения международного права в регионе.

Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали,

– отметил президент Украины.

Глава Украины также призвал не путать и не объединять два разных периода в войне между Израилем и ХАМАС.

Обратите внимание! Украина признала Палестину еще в 1988 году, когда сама была еще в составе СССР. Дипломатические отношения Украины с Палестиной были установлены 2 ноября 2001 года, когда в Киеве открыли Посольство Палестины. Подробнее о процессе признания Украины Палестиной и движениях по этому поводу в европейских странах – читайте в материале.

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