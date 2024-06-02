Окрім того, наша держава зробить все для закінчення конфлікту на Близькому Сході. Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії на полях конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі, передає 24 Канал.
До теми Визнання Палестинської держави й новий скандал: як це робила Україна та чому все так складно
Зеленський заявив, що Україна визнає Ізраїль і Палестину
Відповідаючи на запитання журналістки, президент наголосив, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН.
"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", – пояснив Зеленський.
Однак після цього, за словами глави держави, коли Ізраїль був на території Сектора Гази й була гуманітарна криза, Україна оголосила про готовність надати гуманітарну допомогу Газі. Крім того, країна підкреслила важливість дотримання міжнародного права в регіоні.
Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали,
– зазначив президент України.
Глава України також закликав не плутати й не об'єднувати два різних періоди у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
Раніше Палестину визнали 3 європейські країни
- Іспанія, Ірландія та Норвегія 22 травня оголосили про визнання незалежності Палестини. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре заявив, що палестинська держава "абсолютно необхідна" для встановлення миру на Близькому Сході.
- Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили, що планують визнати незалежність Палестини. До цього оголошення Палестинську державу визнали 143 зі 193 держав-членів ООН.
- Після того, як стало відомо про такі рішення країн Ізраїль оголосив про "негайне відкликання" своїх послів в Ірландії та Норвегії. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що цей спотворений крок є несправедливістю щодо пам'яті жертв 10 вересня.