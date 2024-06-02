Окрім того, наша держава зробить все для закінчення конфлікту на Близькому Сході. Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії на полях конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі, передає 24 Канал.

До теми Визнання Палестинської держави й новий скандал: як це робила Україна та чому все так складно

Зеленський заявив, що Україна визнає Ізраїль і Палестину

Відповідаючи на запитання журналістки, президент наголосив, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", – пояснив Зеленський.

Однак після цього, за словами глави держави, коли Ізраїль був на території Сектора Гази й була гуманітарна криза, Україна оголосила про готовність надати гуманітарну допомогу Газі. Крім того, країна підкреслила важливість дотримання міжнародного права в регіоні.

Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали,

– зазначив президент України.

Глава України також закликав не плутати й не об'єднувати два різних періоди у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Зверніть увагу! Україна визнала Палестину ще в 1988 році, коли сама була ще у складі СРСР. Дипломатичні відносини України з Палестиною було встановлено 2 листопада 2001 року, коли в Києві відкрили Посольство Палестини. Детальніше про процес визнання України Палестини і рухи щодо цього у європейських країнах – читайте у матеріалі.

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