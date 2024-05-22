Норвегія визнає незалежну Палестинську державу в надії, що це допоможе встановити мир з Ізраїлем. Джерела видання Reuters повідомляють, що Ірландія та Іспанія також оголосить про визнання палестинської держави.

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Рішення є важливим для тривалого миру

Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили, що планують визнати незалежність палестини. Там стверджують, що рішення є важливим для тривалого миру в регіоні.

У розпал війни з десятками тисяч загиблих і поранених ми повинні залишити в живих єдине, що може забезпечити безпечний дім як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які можуть жити в мирі одна з одною,

– сказав Сторе.

Зверніть увагу! До оголошення палестинську державу визнали 143 із 193 держав-членів ООН.

Деякі держави, як-от Швеція, визнали палестинську державу десять років тому, тоді як Франція не планує цього робити, якщо це не стане ефективним інструментом для досягнення прогресу на шляху до миру.

Ці кроки відбуваються тоді коли ізраїльські війська очолили напади на північну та південні кордони Сектора Газа в травні. Норвегія, яка не є членом ЄС, давно заявляла, що визнає Палестину як країну, лише якщо це матиме позитивний вплив на мирний процес, відповідно до того, що Сполучені Штати заявили з цього питання.

Реакція Ізраїлю

Після того, як стало відомо про такі рішення країн Ізраїль оголосив про "негайне відкликання" своїх послів в Ірландії та Норвегії. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац також присвятив цьому пост у соцмережі Х.

Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку,

– мовиться в пості.

Він також підкреслив, що це рішення є сигналом палестинцям і всьому світу: тероризм окупається. За словами Каца, після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту, після вчинення жахливих сексуальних злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши Палестинську державу.

Він також зазначив, що цей спотворений крок є несправедливістю щодо пам’яті жертв 10 вересня.

Ізраїль не буде мовчати – будуть подальші тяжкі наслідки. Якщо Іспанія виконає свій намір визнати палестинську державу, проти неї буде зроблено аналогічний крок,

– додав глава МЗС Ізраїлю.

Водночас він наголосив, що у Ізраїлі сповнені рішучості досягти цілей: відновити безпеку громадян, ліквідувати ХАМАС і повернути заручників додому.