Норвегия признает независимое Палестинское государство в надежде, что это поможет установить мир с Израилем. Источники издания Reuters сообщают, что Ирландия и Испания также объявит о признании палестинского государства.

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Решение является важным для длительного мира

Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили, что планируют признать независимость палестины. Там утверждают, что решение является важным для длительного мира в регионе.

В разгар войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны оставить в живых единственное, что может обеспечить безопасный дом как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, которые могут жить в мире друг с другом,

– сказал Сторе.

Обратите внимание! До объявления палестинское государство признали 143 из 193 государств-членов ООН.

Некоторые государства, например Швеция, признали палестинское государство десять лет назад, тогда как Франция не планирует этого делать, если это не станет эффективным инструментом для достижения прогресса на пути к миру.

Эти шаги происходят тогда, когда израильские войска возглавили нападения на северную и южные границы Сектора Газа в мае. Норвегия, которая не является членом ЕС, давно заявляла, что признает Палестину как страну, только если это окажет положительное влияние на мирный процесс, в соответствии с тем, что Соединенные Штаты заявили по этому вопросу.

Реакция Израиля

После того, как стало известно о таких решениях стран Израиль объявил о "немедленном отзыве" своих послов в Ирландии и Норвегии. Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац также посвятил этому пост в соцсети Х.

Я посылаю четкое и недвусмысленное сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность,

– говорится в посте.

Он также подчеркнул, что это решение является сигналом палестинцам и всему миру: терроризм окупается. По словам Каца, после того, как террористическая организация ХАМАС осуществила крупнейшую резню евреев со времен Холокоста, после совершения ужасных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав Палестинское государство.

Он также отметил, что этот искаженный шаг является несправедливостью в отношении памяти жертв 10 сентября.

Израиль не будет молчать – будут дальнейшие тяжелые последствия. Если Испания выполнит свое намерение признать палестинское государство, против нее будет сделан аналогичный шаг,

– добавил глава МИД Израиля.

В то же время он подчеркнул, что в Израиле полны решимости достичь целей: восстановить безопасность граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой.